Liberalizem in njegov avtoritarizem

Ampak ali je verzija liberalizma, ki smo jo različno hitro in v različnih deležih ponotranjili vsi Evropejci (če ne prej, pa gotovo takrat, ko je ideologija liberalizma v 20. stoletju slavila zmago nad fašizmom in komunizmom), verzija liberalizma, ki je morda celo edini legitimen in smiseln naslednik krščanstva kot evropskega moralnega in politično filozofskega sistema, še vedno verzija z največjo politično močjo? Ali pa je njeno mesto prevzela njena herezija, na katero večina ljudi niti ni pristala, v katero večina niti najbolj ne veruje in ki naposled tudi škoduje prav tem ljudem, katerih predstavnica naj bi bila?

Liberalizem, ki je iz evropskega človeka ustvaril svobodno, avtonomno in k egalitarizmu orientirano bitje (ali pa je k temu vsaj stremel), danes vse bolj postaja sinonim za svoji dve perverziji, ki se na površju zdita diametralno nasprotni, v resnici pa se medsebojno napajata ter paradoksalno vodita k samemu nasprotju liberalizma in njegovih vrednot.

Prva perverzija, ki se neskrupulozno razglaša za liberalizem, je tako imenovani »crony« kapitalizem, za njegove bolj »leve« kritike neoliberalizem. Pod pretvezo liberalne ideje ekonomskih svoboščin oziroma prostega trga so njegovi nosilci spretno krmarili skozi kompleksne politične, družbene in zgodovinske razmere ter si izborili absolutni monopolistični status v naši družbi.

Multinacionalne (zahodne) megakorporacije, kot so Google, Facebook, Amazon, Apple in Exxon Mobil, so postale monopolistične v svojih panogah, medtem ko so največje (zahodne) banke, kot so Bank of America, Deutsche Bank in JP Morgan, nedvoumno prevzele nadzor nad našimi finančnimi trgi in s tem posredno nad našimi življenji. Še večjo mero centralizacije prinaša dejstvo, da si največji delež delnic v večini teh korporacij in bank lasti majhno število megaskladov, kot sta BlackRock in The Vanguard Group, ki jih le malokdo pozna po imenu, kljub temu pa so po svoji funkciji v naših družbah tako imenovani »power behind the throne« oziroma strici iz ozadja.