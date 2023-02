Liberties v poročilu o vladavini prava: Slovenija po menjavi oblasti okreva

Organizacija Liberties v poročilu obravnava več področij, kjer preverja stanje vladavine prava po državah članicah EU. Med njimi so medijska svoboda, sodelovanje državljanov pri oblikovanju politik - predvsem prek nevladnih organizacij -, varovalke pred korupcijo in netransparentno porabo javnega denarja, ter neodvisno sodstvo.

Na področju svobode medijev poudarjajo, da v številnih državah "novinarji vse težje opravljajo svoje poslanstvo". Izpostavili so predvsem Poljsko in Madžarsko, pa tudi Slovaško in Švedsko. V več državah, med katerimi je tudi Slovenija, pa opozarjajo na problem, da ima ozek krog lastnikov medijev velik vpliv nad medijskim prostorom. Po drugi strani pa poročilo Slovenijo izpostavlja kot "izstopajočo pozitivno spremembo", ker je nova vlada po izvolitvi aprila lani "začela vrsto reform za depolitizacijo javnih medijev in ponovno vzpostavitev njihove neodvisnosti po prevzemu s strani prejšnje skrajno desne oblasti".

Določen napredek je bil opažen tudi na drugih področjih, kot so denimo "prizadevanja za preklic in povračilo glob, ki so bile pod prejšnjo vlado nezakonito izrečene državljanom zaradi udeležbe na protestih", ob tem pa poročilo dodaja, da "razvoj dogodkov v Sloveniji po menjavi oblasti prikazuje, da države lahko obnovijo demokratično delovanje".

Na področju komuniciranja med vladami in državljani medtem poročilo navaja, da je bilo v številnih državah mogoče opaziti primere omejevanja nevladnih organizacij in pravice do mirnih protestov, pri čemer so oblasti pogosto delovale na podlagi pooblastil, vzpostavljenih za spopadanje s pandemijo, ko so vlade pospešile določene zakonodajne postopke.