Licencirani ponudnik kripto storitev crypto4me poenostavlja nakup kriptovalut

Crypto4me je projekt podjetja Madison Six j. s. a., ki je decembra 2025 kot eden prvih pridobil licenco Narodne banke Slovaške za zagotavljanje storitev s kripto sredstvi (MiCA), veljavno po vsej Evropski uniji (EU). Trenutno ponuja šest tematsko raznolikih, diverzificiranih paketov – od razporeditve vloženega kapitala med uveljavljena digitalna sredstva, prek segmenta tokeniziranih realnih sredstev (RWA), projektov, povezanih z umetno inteligenco in računsko močjo, ter rešitev, osredotočenih na DeFi, do strategij, osredotočenih na medverižno infrastrukturo oziroma dinamične trende, povezane z memi in skupnostjo kriptovalut.

Posamezne strategije se ne razlikujejo le po tematskem fokusu, temveč tudi po strukturi in stopnji tveganja, kar vlagateljem omogoča, da izberejo pristop, ki ustreza njihovim izkušnjam in naložbenim preferencam.

Rešitev je namenjena predvsem začetnikom in srednje izkušenim vlagateljem, ki iščejo preprost in pregleden način za vstop na trg kriptovalut, hkrati pa želijo izkoristiti prednosti diverzifikacije. Paketi se upravljajo na način, ki odraža aktualne tržne razmere in dolgoročne trende na področju digitalnih sredstev.