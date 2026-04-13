Licencirani ponudnik kripto storitev crypto4me poenostavlja nakup kriptovalut

Crypto4me je projekt podjetja Madison Six j. s. a., ki je decembra 2025 kot eden prvih pridobil licenco Narodne banke Slovaške za zagotavljanje storitev s kripto sredstvi (MiCA), veljavno po vsej Evropski uniji (EU). Trenutno ponuja šest tematsko raznolikih, diverzificiranih paketov – od razporeditve vloženega kapitala med uveljavljena digitalna sredstva, prek segmenta tokeniziranih realnih sredstev (RWA), projektov, povezanih z umetno inteligenco in računsko močjo, ter rešitev, osredotočenih na DeFi, do strategij, osredotočenih na medverižno infrastrukturo oziroma dinamične trende, povezane z memi in skupnostjo kriptovalut.
Posamezne strategije se ne razlikujejo le po tematskem fokusu, temveč tudi po strukturi in stopnji tveganja, kar vlagateljem omogoča, da izberejo pristop, ki ustreza njihovim izkušnjam in naložbenim preferencam.
Rešitev je namenjena predvsem začetnikom in srednje izkušenim vlagateljem, ki iščejo preprost in pregleden način za vstop na trg kriptovalut, hkrati pa želijo izkoristiti prednosti diverzifikacije. Paketi se upravljajo na način, ki odraža aktualne tržne razmere in dolgoročne trende na področju digitalnih sredstev.
"Crypto4me ne poenostavlja le nakupa in hrambe kriptovalut, temveč ponuja tudi rešitve, ki za uporabnike združujejo različne kriptovalute v sestavi in razmerjih, ki najbolj ustreza njihovim potrebam," pravi Miloš Mázor, predsednik uprave in izvršni direktor podjetja Madison Six, ter dodaja: "Dostopnost in varnost okolja za nakup kriptovalut pa ne pomenita, da je vstop na ta trg brez tveganja. Nasprotno, kriptovalute hitro pridobivajo in izgubljajo vrednost. Zato velik poudarek namenjamo podpori strankam in širši javnosti pri izobraževanju o kriptovalutah."
Madison Six, ki s svojo storitvijo želi postati vstopna točka v svet kriptovalut za evropske uporabnike, po Češki in Slovaški načrtuje širitev tudi na druge trge EU.
* Uredba (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2023 o trgih kripto sredstev in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/1937.
Naročnik oglasne vsebine je Madison Six j. s. a.