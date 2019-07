Pomorske nesreče: večina tistih, ki opravi tečaj, pred prvo vožnjo nima niti minute prakse

Vsega tridnevni tečaj obsega do deset ur predavanj iz teorije; ko kandidat opravi izpit, pa lahko samostojno stopi za krmilo čolna ali jadrnice, ki meri do 24 metrov. Večina tistih, ki izpit opravi, pred prvo vožnjo tako nima niti minute prakse.

"Ne znaš se izogniti trčenju. Pri srečanju oziroma v izogib trku obstaja desno pravilo,a ljude tega ne vedo," pravi Niko Bjelovučić, kapitan in lastnik podjetja Navtikom.



V Sloveniji je od leta 2001 izpit za voditelja čolna opravilo približno 73.000 kandidatov, na leto ga povprečno opravi 5000 ljudi. In nobeden od teh na izpitu ni opravljal praktičnega dela, saj ga naša zakonodaja ne predvideva. "Praksa ne pomeni vožnje z plovilom, temveč vezanje vozlov, delo na karti, ostalo je teoretično. Prakso pa mora potem kandidat opraviti sam," pojasnjuje Primož Bajec, vodja oddelka za nadzor in reševanje na Upravi RS za pomorstvo.

Uprave za pomorstvo ne zanima, na kakšen način so kandidati pridobili znanje

Za to, da se prijavimo na opravljanje izpita, pa tečaja sploh ne potrebujemo. Vsebina izpita je razpisana v pravilniku, kje in na kakšen način boste znanje pridobili, pa uprave za pomorstvo ne zanima. Eden tistih, ki pomaga pri takšnem izobraževanju je dolgoletni pomorščak Bjelovučič. "Brez prakse ne gre, samo papir ni dovolj. Če plujete po odprtem morju, verjetno ne bo nič, ko pa priplujete v marino ...," na povsem drugo zgodbo opozarja sogovornik.

Nesreča se na morju zgodi v trenutku, tudi zato nekdanji kapitan tovorne ladje, vsem, ki bi želeli opravljati izpit za voditelja čolna, priporoča dodatna praktična usposabljanja. "Te nesreče se zgodijo večinoma zaradi neznanja in neupoštevanja predpisov," dodaja.



Kar je verjeno bil razlog tudi za nesrečo 12-metrskega katamarana, ki je včeraj trčil v obalo hrvaškega otoka Mljeta. Na plovilu je bilo deset ljudi, poškodovali so se trije. Eno osebo so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Split, dve pa z rešilcem v Dubrovnik.