Pri tihotapljenju migrantov ujeli nekdanjo kandidatko za evropsko poslanko

Konec julija so policisti v javnost poslali skopo sporočilo, da so v štirih slovenskih krajih ujeli 14 ilegalnih prebežnikov in dodali, da so pri tem v Sodražici prijeli dva slovenska državljana in enega Pakistanca, ki so osumljeni prevoza in organizacije prevoza tujcev.

Omenjena slovenska državljana sta po naših informacijah Lidija Mavretič in njen soprog Marko Hranilovič. Mavretičeva naj bi sicer po nam dostopnih informacijah v času prijetja na območju Kočevsko-Ribniške regije iz avtomobila že uspela izpustiti tujce, njen soprog pa naj bi bil ujet skupaj z njimi. Policija ju je pridržala, a kasneje izpustila. Skupaj pa naj bi vsi trije pomagali sedmim pakistanskim državljanom. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, podana pa je bila tudi kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo.

Portal Dolenjska News pa še poroča, da naj bi nekateri posamezniki poskrbeli za duplikate ključev ob panelni ograji ob Kolpi in migrantom preko telefonskih sporočil in koordinat sporočali, kje so ključi.