Lidl Slovenija ponovno združil popolne gurmanske pare na ekskluzivnem Deluxe dogodku

Gurmanski užitki za vsakogar

Goste večera so pričakali kozarci in grižljaji dobrodošlice, s katerimi so si lahko postregli pred večerjo in že okusili izbrane kombinacije okusov. Sledil je uvodni nagovor Anite Srac, vodje marketinga v Lidlu Slovenija. "Dogodek Popolni par je popotovanje okusov, na katerem vedno odkrijemo še več novega o združevanju ekskluzivne gurmanske ponudbe Deluxe in bogate izbire Lidlove vinoteke," je poudarila. "Lidlova blagovna znamka Deluxe je popolna izbira za vse, ki cenijo kakovost in so vedno v iskanju nečesa posebnega, naj bo to za izbrane priložnosti ali vsakodnevno razvajanje brbončic," je dodala.

Popolni gastronomski pari jedi in vin

Vrhunec večera pa so bile izbrane kulinarične mojstrovine, pripravljene iz izdelkov Lidlove ponudbe Deluxe, ki so jih postregli ob spremljavi vina. Različne vrste vina je gostom predstavila Mira Šemić, dolgoletna Lidlova ambasadorka, kulinarična poznavalka, vinska akademikinja in direktorica Gault & Millau Slovenija. Ob predstavitvi grižljajev dobrodošlice in vsakega hoda večerje je gostom približala umetnost ustvarjanja popolnih kombinacij okusov in izbora vin za posamezno jed ter pojasnila, zakaj prav ta popolni par zaigra na prave brbončice.