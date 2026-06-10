Lidl Slovenija seli del administracije v Zagreb, brez dela naj bi ostalo 50 ljudi

Po neuradnih informacijah je družba Lidl Slovenija začela postopek reorganizacije dela v upravnih službah, kar pomeni ukinjanje določenih delovnih mest v Sloveniji. Del nalog, ki jih danes opravljajo v upravi v Ljubljani, prenašajo v Zagreb, kjer je skupina centralizirala posamezne poslovne procese za več držav regije. Po navedbah nekaterih zaposlenih naj bi za zdaj brez dela v Sloveniji ostalo okoli 50 ljudi, katerih delovna mesta naj bi bila ukinjena oz. prenesena v skupno organizacijsko strukturo, ki je na Hrvaškem. Eden od razlogov naj bi bilo tudi zniževanje stroškov poslovanja, na svoji spletni strani poroča Večer.

Nekateri od teh zaposlenih so bili v zadnjih dneh povabljeni na individualne razgovore, na katerih naj bi jim ponudili sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Po neuradnih informacijah naj bi nekaterim zaposlenim ponudili odpravnine in nekajmesečno obdobje, v katerem naj bi ostali doma, nato pa bi jim delovno razmerje prenehalo. Uradnih odpovedi v takšnem primeru ni, piše časnik.