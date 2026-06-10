Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Lidl Slovenija seli del administracije v Zagreb, brez dela naj bi ostalo 50 ljudi

Ljubljana, 10. 06. 2026 18.46 pred 34 minutami 2 min branja 19

Avtor:
L.M.
LIDL

Trgovsko podjetje Lidl bo del administracije slovenske družbe preselil v Zagreb. V Sloveniji naj bi za zdaj brez dela ostalo okoli 50 ljudi, katerih delovna mesta naj bi bila ukinjena oz. prenesena v skupno organizacijsko strukturo na Hrvaškem.

Po neuradnih informacijah je družba Lidl Slovenija začela postopek reorganizacije dela v upravnih službah, kar pomeni ukinjanje določenih delovnih mest v Sloveniji. Del nalog, ki jih danes opravljajo v upravi v Ljubljani, prenašajo v Zagreb, kjer je skupina centralizirala posamezne poslovne procese za več držav regije. Po navedbah nekaterih zaposlenih naj bi za zdaj brez dela v Sloveniji ostalo okoli 50 ljudi, katerih delovna mesta naj bi bila ukinjena oz. prenesena v skupno organizacijsko strukturo, ki je na Hrvaškem. Eden od razlogov naj bi bilo tudi zniževanje stroškov poslovanja, na svoji spletni strani poroča Večer.

Nekateri od teh zaposlenih so bili v zadnjih dneh povabljeni na individualne razgovore, na katerih naj bi jim ponudili sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Po neuradnih informacijah naj bi nekaterim zaposlenim ponudili odpravnine in nekajmesečno obdobje, v katerem naj bi ostali doma, nato pa bi jim delovno razmerje prenehalo. Uradnih odpovedi v takšnem primeru ni, piše časnik.

Lidl
Lidl
FOTO: Shutterstock

V Lidlu za časnik konkretnih navedb niso komentirali, so pa potrdili, da imata slovenska in hrvaška družba že več kot leto skupno upravo in del administracije. Na vprašanja o reorganizaciji, številu zaposlenih, ki jih spremembe zadevajo, in morebitnem prenosu delovnih mest v Zagreb so iz Lidla odgovorili zgolj splošno.

"Kot smo že poročali, imata Lidl Slovenija in Lidl Hrvaška od marca 2025 isto upravo kot tudi del administracije, ki opravlja delo za obe državi. Na ta način bolje izkoriščamo sinergije in krepimo sodelovanje med državama ter ustvarjamo eno ekipo, da bi ostali dolgoročno uspešni," so odgovorili Večeru. Dodali so, da nadaljnjih podrobnosti o strukturi njihovih nacionalnih podjetij ali posameznih kadrovskih postopkih ne morejo komentirati.

Družba Lidl Slovenija je konec koledarskega leta 2024 zaposlovala nekaj več kot 1700 ljudi, konec poslovnega leta 2024, ki se je končalo 28. februarja 2025, pa nekaj manj kot 2100. V tistem poslovnem letu, za katero so zadnji objavljeni podatki, je imela 677,7 milijona evrov celotnih prihodkov, kar je 5,6 odstotka več kot leto prej, in 15,7 milijona evrov čistega dobička oz. 10,6 odstotka manj kot v predhodnem poslovnem letu.

Lidl Slovenija reorganizacija delovna mesta Zagreb

Dve igrači s peskom vsebovali azbest, tri prestale laboratorijske teste

24ur.com Slovenija, periferija Hrvaške?
24ur.com Tuji delavci krpajo kadrovsko luknjo, a kdo jih bo integriral?
24ur.com 'Slovenije ne bomo zapustili, dokler ne dobimo plačila'
24ur.com V Ljubljani ne bodo več polnili piva Pivovarne Laško Union
Cekin.si Slovenci si najbolj želijo delati v tej državi
24ur.com Ali Hrvaška postaja davčna oaza za slovenska podjetja?
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
itsju
10. 06. 2026 19.21
Golob je djau, da če kermu tle ne paše, naj gre drugam...pač so se držali njegovih navodil...Kdo je naslednji?
Odgovori
+1
1 0
Delboy Trotter
10. 06. 2026 19.18
Če imajo v Sloveniji 2100 zaposlenih, 50 odpuščenih niti ni veliko.
Odgovori
0 0
Dinho8O
10. 06. 2026 19.18
Slovenski pisarniški delavci so po domace povedano lenuhi, ki zahtevajo 2k neto ne da bi s prstom mignili.
Odgovori
0 0
bančnik
10. 06. 2026 19.17
Denar je,ali pa ga ni🤷
Odgovori
0 0
El pi5tolero
10. 06. 2026 19.16
Boli jih huraaacc! Mi smo budalllleee! Lol
Odgovori
+2
2 0
2fast4
10. 06. 2026 19.15
Vazno da ima vodstvo in ostali rito zniki na voljo osebna privat vozila od podjetja, kartico za tankanje in neomejene km...
Odgovori
+1
1 0
Rdečimesečnik
10. 06. 2026 19.14
Plešemo
Odgovori
+1
1 0
BroNo1
10. 06. 2026 19.13
Aha, verjetno je to posledica vodenja “kvalitete” Golobove/Meščeve vlade!
Odgovori
+12
12 0
Ivo V.
10. 06. 2026 19.12
Zakaj pa? A razvojna kapica ne deluje? Kako pa to?
Odgovori
-5
0 5
nivo
10. 06. 2026 19.09
Lahko bi počakali, če prodajajo in dobiček ustvarjajo pri nas.
Odgovori
+5
5 0
Vladna norost
10. 06. 2026 19.08
Hvala Golobu, finančnemu "geniju" Buštjančiču...
Odgovori
+11
13 2
Pajki
10. 06. 2026 19.05
Ja in? Pravilna reorganizacija, centralizacija, zniževanje fiksnih stroškov. Vsaka firma bi morala tako.
Odgovori
-4
0 4
First Last
10. 06. 2026 19.09
ehe a res, denar nad ljudmi, ljudje so sredstva pa to. Bogatije nikdar bi dovolj, bogatatija je vse, za njo se hodi cez zljudi, pa to. Kot da lidlu gre slabo ane
Odgovori
+2
3 1
Pajki
10. 06. 2026 19.13
Lahko je pametovat o denarju, ki ni tvoj
Odgovori
+1
1 0
baldahin
10. 06. 2026 19.03
Pa lih zdaj, ko razvojna kolicija pripravlja idealne pogoje za razcvet gospodarstva in privablja investitorje. Čudno, mar ne?
Odgovori
+6
7 1
IskraLJ
10. 06. 2026 19.05
Haha ja, mogoče jih bo Vrtovc za ponoči porabil.
Odgovori
-2
1 3
mestni
10. 06. 2026 19.19
saj pridejo nazaj, ko jim Janša uredi davčne ugodnosti in še ostali to bo še naval na Slovenijo
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
10. 06. 2026 18.58
Ia ni golob rekel da kateremu kaj ne paše v sloveniji pa naj grejo drugam
Odgovori
+8
12 4
IskraLJ
10. 06. 2026 19.02
Enako velja za oba, Golob ali Janša isto sran.., drugo pakov...
Odgovori
-4
4 8
bibaleze
Portal
Jennifer Garner: "Ne opravičujem se svojim otrokom"
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Otrok se boji glasnih zvokov, nevihte ali teme: kako pomagati?
Otrok se boji glasnih zvokov, nevihte ali teme: kako pomagati?
Njena hčerka je prvič spoznala bratca in reakcija je ganila splet
Njena hčerka je prvič spoznala bratca in reakcija je ganila splet
zadovoljna
Portal
Njuna kemija je pritegnila več pozornosti kot tekma
Tako zaljubljeno sta videti po več kot 25 letih zakona
Tako zaljubljeno sta videti po več kot 25 letih zakona
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Kim Kardashian sredi incidenta v Monaku
Kim Kardashian sredi incidenta v Monaku
vizita
Portal
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
cekin
Portal
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
moskisvet
Portal
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
Ali smrčanje vpliva na kakovost spanca?
Ali smrčanje vpliva na kakovost spanca?
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
Tanja Fajon znova uživa na motorju
Tanja Fajon znova uživa na motorju
dominvrt
Portal
Zato se listne uši vedno vrnejo na vaše rastline - to počnete narobe
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
okusno
Portal
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
5 mitov o margarini, ki jim še vedno verjamemo
5 mitov o margarini, ki jim še vedno verjamemo
voyo
Portal
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758