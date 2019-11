Bratuškova dala 'zeleno luč' za ženski lik na semaforju in požela val kritik

Alenka Bratušek je spremenila pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki med drugim dovoljuje, da je na semaforjih za pešce silhueta s krilom. Do konca letošnjega leta naj bi jih nekaj zaživelo ob državnih cestah. Odločitev ministrice pa na družbenih omrežjih dviguje prah – javnost se sprašuje, ali je ženska s krilom na semaforju res tako pomembna, da ji je treba posvečati pozornost.

Prvi semafor s podobo ženske v krilu v Sloveniji je zasvetil letos v Kranju ob mednarodnem dnevu žensk. Kranjska mestna občina ga je postavila pri Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. A ker novi pravilnik takrat še ni veljal, je silhueta ženske delovala zgolj en dan, je danes na novinarski konferenci zatrdila ministrica Alenka Bratušek. A to ne drži. Naša televizija je namreč danes v Kranju posnela ta isti semafor, kjer pešce še vedno usmerja lik ženske s krilom. Ob tem se zastavlja vprašanje, kako to, da ministrici niso poznane stvari, ki se odvijajo v njenem domačem kraju?

Čeprav je Alenka Bratušek zatrdila, da je semafor z ženskim likom svetil v Kranju samo en dan – na letošnji dan žensk – silhuta ženske s krilom pešce usmerja še danes. FOTO: POP TV

Na infrastrukturnem ministrstvu novi ukrep vidijo kot nediskriminatornost na simbolni ravni A morda dobronamerna novost, ki daje več pozornosti ženskam, ni padla na najbolj rodovitna tla. Na družbenih omrežjih namreč odmevajo očitki, zakaj ženske sploh povezujejo s krilom in ali lik s hlačami ni zgolj simbol človeka, ki ne ponazarja razlike med spoloma … "Tudi sama sem bila zgrožena, ko sem brala določene komentarje na spletu, povezane s tem pravilnikom," seje na odzive javnosti odzvala ministrica. Prepričana je, da bi časi, ko so bile ženske obsojene na slabši položaj v družbi in so imele manj pravic od moških, morali biti že zdavnaj mimo."Če je sprememba pravilnika, ki daje možnost uveljaviti prometno signalizacijo na prehodu za pešce na način, da je na signalu tudi ženska silhueta v krilu, problem, potem se sprašujem, kakšna družba je naša Slovenija," je poudarila. Sprememba pravilnika po njenih besedah namreč zgolj daje možnost, da se poleg silhuete v hlačah uporabi tudi silhueto v krilu, ne gre pa za obvezo.

To pomeni, da se občine po novem lahko same odločijo, ali bodo imele semaforje za pešce z likom ženske ali moškega. Ministrica pa si bo prizadevala, da bodo v prihodnosti ob državnih cestah zaživeli semaforji s silhuetami s krili: "Želim si, da bi jih nekaj postavili do konca leta. Da državnemu proračunu ne delam dodatnih stroškov v tem trenutku, se bom zavzemala, da bodo tam, kjer država gradi nove ceste in se ti semaforji postavljajo na novo."

Prvi semafor z ženskim likom v Sloveniji so prižgali pred Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj. FOTO: Aljoša Kravanja

Ostali prometni znaki so določeni z dunajsko konvencijo, so torej predpisani in se jih ne da spreminjati, je še pojasnila ministrica in znova poudarila, da si želi, da bodo ženske v prihodnosti vsaj enakovredne moškim kolegom.