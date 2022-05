Likovno zbirko Factor banke bo DUTB prenesla na državo

Na DUTB so nam potrdili informacijo o nameravanem prenosu umetniške zbirke DUTB na Republiko Slovenijo, o kateri je prvo poročalo Delo . "DUTB doslej še ni prodala nobenega umetniškega dela iz svoje zbirke, saj je v skladu z razgovori z ministrstvom za kulturo ocenila, da je najboljša rešitev za ohranitev zbirke prenos na državo. Gre namreč za pomembno kulturno dediščino, ki bo na ta način najbolje ohranjena," so pojasnili in dodali, da je proces prenosa v sodelovanju z ministrstvom za kulturo že stekel, vsa umetniška dela pa je DUTB tudi že umaknila iz prodaje. "Prenos zbirke se bo izpeljal predvidoma do jeseni."

Zbirka trenutno obsega več kot 600 umetniških del. Glede na to, da je kar 86 del opredeljenih kot narodno bogastvo, je iz kulturnega in zgodovinskega vidika zbirka neprecenljive vrednosti, pojasnjujejo na DUTB. Likovno zbirko sicer tvorijo dela različnih slovenskih in tujih umetnikov (med njimi Rihard Jakopič, Janez Bernik, Zoran Mušič, Metka Krašovec, Emerik Bernard, Ksenija Čerče, Valentin Oman, Bogdan Borčič, Marjan Gumilar, Zdenko Huzjan, Milan Erič, IRWIN, Marko Jakše, Sandi Červek, Andraž Šalamum, Arjan Pregl, Mojca Oblak Crowther in drugi).

Umetniška zbirka je že iz časa, ko je bila v lastništvu Factor banke shranjena v prostorih podjetja Corpus Artis. DUTB je skupaj z neodvisnimi strokovnjaki namreč ocenila, da so prostori primerni za hrambo, poleg tega pa bi selitev povzročila dodatne stroške in morebitne neželene poškodbe, saj gre za obsežno zbirko umetniških del, med katerimi so tudi večji formati.

Začetki zbiranja umetnin segajo v leto 1995

Leta 1995 je prvi direktor Factor banke Fabio Škopac začel z zbiranjem likovnih del, izbor katerih je v celoti prepustil likovnemu kritiku, umetnostnemu zgodovinarju in profesorju na Akademiji za likovno umetnost Tomažu Brejcu. Z zbirko so želeli izoblikovati izvirno, na sodobnih estetskih kriterijih utemeljeno selekcijo slovenske postmoderne umetnosti, še posebej slikarstva. Leta 2001 so zbirko v celoti predstavili na razstavi v Moderni galeriji.

Sicer pa traja saga z omenjeno zbirko že od leta 2013, ko je Banka Slovenije za Factor banko sprožila postopek nadzorovane likvidacije. Celotno umetniško zbirko je DUTB jeseni 2015 ponudila v prodajo, najvišjo ponudbo pa je takrat oddalo ministrstvo za kulturo, a prodaja ni bila realizirana.