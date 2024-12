Pred mafijsko likvidacijo po Ljubljani polepili opozorilne plakate

Ali bodo Slovenijo začeli pretresati mafijski umori sredi belega dne in bo slej ko prej prišlo do žrtev med mimoidočimi. Kako je mogoče, da skupina Albancev in Kosovarjev z avtomobili blokira trgovsko središče, uporablja strelno orožje, se norčuje iz dela policije, s tem ko mirno polaga albanske in kosovske zastave na uradne avtomobile policije. To je samo nekaj vprašanj, ki so jih v zahtevi za sklic nujne seje odbora za notranjo politiko, ki jo vodi poslanka Gibanja Svoboda, zapisali v Novi Sloveniji, kjer predlagajo, da komisija od policije zahteva podrobna pojasnila o tem, kako je potekalo varovanje umorjenega Satka Kekiča, ki bi lahko povedal marsikaj o delovanju obeh klanov in ali je bila slovenska policija obveščena o tem, da se pripravlja njegova likvidacija.