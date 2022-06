Lilijana Kozlovič spregovorila o imenovanju evropskih delegiranih tožilcev

Decembra 2020 so pravniki vladne službe za zakonodajo o predlogu, ki bi prinesel imenovanje Mateja Oštirja in Tanje Frank Eler za evropska delegirana tožilca, zapisali, da nimajo pripomb. Pojasnila, zakaj vlada ni predloga takoj posredovala na Evropsko javno tožilstvo, nekdanja ministrica za pravosodje ni dobila, o razlogih je lahko zgolj ugibala.

"Njihovo razmišljanje je šlo v smeri, da se pogosto vodi politične procese zoper posameznika in da so ti procesi politično motivirani. Mene kot človeka tako razmišljanje straši. Če bi bilo to resnično in mislim, da je, iz tega razloga bi lahko, ponovno špekuliram, bilo mogoče razmišljanje, da bi moral biti postopek drugačen. Prav tako da bi morala vlada o tem odločati in imeti možnost vplivati tudi na delovanje tožilstva," pa o postopku imenovanja in nekdanji koaliciji pravi Lilijana Kozlovič, nekdanja ministrica za pravosodje.

Vsi koalicijski ministri strank SDS, NSi in SMC naj bi vedeli, da Matej Oštir in Tanja Frank Eler izpolnjujeta vse strokovne pogoje za imenovanje. Kozlovičeva trdi, da so bili o tem, da izpolnjujejo vse pogoje, nedvomno seznanjeni, ker je bilo gradivo naloženo v sistem, ki ga dobijo vsi. Tam je bila tudi obrazložitev, da je postopek pravilen in zakonit ter da izpolnjujejo vse pogoje.

Koalicija je namreč spreminjala pogoje, ki jih morajo dosegati kandidati za evropske delegirane tožilce. "Sama sem prejela obiske nekih tretjih oseb in tudi klice na pogovore. Celo nekaterih poslancev, za katere sem kasneje ugotovila, da je bil njihov namen, da me prepričajo o tem, da na seji DZ povem, da bo to veljalo retroaktivno," je še povedala nekdanja pravosodna ministrica.

Aprila lani je evropska glavna tožilka nekdanji ministrici poslala pismo, v katerem je spraševala, zakaj po petih mesecih še niso prejeli predloga, maja pa je vlada sprejela sklep, da se s predlogom za imenovanje ne bo seznanila. "Ko je bil izdan drugi oz. zadnji sklep in ko se vlada ni želela seznaniti s tem, je bilo dano navodilo, kako naj se glasuje na seji vlade," dodaja. Tožilca sta bila imenovana novembra lani.

Do težav je prišlo tudi pri imenovanju državnih tožilcev. Kozlovičeva še pove, da je bila nekako seznanjena s tem in da se je pričakovalo, da bi morala kot ministrica ta imena selekcionirati in jih ne dati na vlado.

Vseh teh 13 tožilcev, ki so že v času vlade Janeza Janše na imenovanje čakali več mesecev, je na drugi seji imenovala nova vlada Roberta Goloba.