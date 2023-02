Lindav glede zagotavljanja neodvisnosti dela Policije pričakoval več

Pojasnil je, da je ob odločitvi za prevzem funkcije to sprejel z največjo mero odgovornosti in jasno vizijo, v kateri je bilo na prvem mestu ponovno udejanjenje Policije kot strokovne in politično neodvisne organizacije. "To niso bile le naše besede, temveč smo temu tudi dejansko sledili. Kajti depolitizacija niso samo besede, štejejo zgolj dejanja," je še izpostavil.

"Ko sem prevzel vodenje Policije, sem trdno verjel, da je naša družba po preizkušnjah zadnjih let, dosegla stopnjo zrelosti in razumevanja, da je treba Policiji zagotoviti samostojnost in neodvisnost dela. Ugotavljam, da sem v tem pogledu očitno pričakoval preveč," je namreč zapisal v izjavi ob svoji razrešitvi.

Kot je navedel, so si skupaj z ekipo zadali številne naloge in po njegovem mnenju so Policijo v tem sicer kratkem času vodili v pravo smer. "Nenazadnje se je v tem času močno dvignilo zaupanje v Policijo in policiste, na to sem izjemno ponosen. Tega ne bi mogel doseči sam, zato se ob tej priložnosti zahvaljujem vsem svojim najožjim sodelavkam in sodelavcem. Še zlasti pa vsem policistkam in policistom, ki vsak dan na terenu ali v pisarnah zavzeto služijo ljudem in jim zagotavljajo visoko stopnjo varnosti," je še dodal Lindav.

Ob koncu je svojemu nasledniku zaželel vso srečo "v tej izjemno zahtevni vlogi".