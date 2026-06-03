Lindav: Konflikta interesov v odnosu Matoz-Janša ne vidim

Z besedami "živela diktatura" se je zaključilo zaslišanje najbolj kontroverznega kandidata za ministra v Janševi vladi, odvetnika Francija Matoza . Prišlo je iz vrst poslancev Gibanja Svoboda, ki jih je najbolj skrbel konflikt interesov med Matozom, kot notranjim ministrom in predsednikom vlade Janezom Janšo , glede na to, da je bil Matoz Janšev dolgoletni odvetnik. Prav tako jih je skrbelo, ali bo Matoz vplival na postopke Policije, ki preiskuje vročo predvolilno afero Black Cube.

Boštjan Lindav, nekdanji v. d. generalnega direktorja policije, je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da sam konflikta interesov v tej situaciji ne vidi. "Funkcija kateregakoli ministra je privilegij, podeljen s strani predsednika vlade, ministri pa prisežejo, da bodo delovali v dobro države po zakonu in ustavi. Mislim, da je tudi KPK že zavzela neko načelno mnenje. Vsekakor je nekoliko neobičajno, čeprav se je to v preteklosti že dogajalo," je dejal. Spomnil je na nekdanjo notranjo ministrico Katarino Kresal in nekdanjega pravosodnega ministra Miho Kozinca. Oba sta prihajala iz odvetniških vrst.

Na vprašanje, ali meni, da se bo Matoz lahko distanciral oz. izločil iz vseh postopkov okoli afere Black Cube v povezavi z Janezom Janšo, in zagotovil, da bo policija avtonomna, je Lindav dejal, da gre za prve javne nastope kandidatov za ministre, kjer se vsi hočejo pokazati v najlepši luči.

"Besede je lahko izreči. Osebno menim, da bomo oceno o tem, kako in na kakšen način je kandidat oz. minister pristopil do depolitizacije policije in do nevmešavanja v policijsko delo, ocenjevali na posameznih primerih, ki se bodo dnevno pojavljali. Nepravično je nekoga že vnaprej obsojati, da bo prikrival ali vplival na nekaj, če do tega še niti ni moglo priti."