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'Ker Muženiča poznam kot človeka, mu tega ne bi pripisal'

Ljubljana, 23. 06. 2026 06.00 pred 8 urami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Boštjan Lindav

Kaj je v ozadju odstopa prvega moža Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), organa, ki preiskuje najhujše oblike gospodarskega kriminala in korupcije? Darka Muženiča je Robert Golob hvalil in je bil v času njegovega vladanja ponovno postavljen za prvega moža urada, sedanji predsednik vlade Janez Janša ga je v preteklosti grajal, v času njegove tretje vlade pa je bil razrešen s položaja. Gost oddaje 24UR ZVEČER je bil Boštjan Lindav.

Muženič, ki je v ponedeljek odstopil, pred kamere ni želel, ampak se je zavil v molk, zanimivo pa je, da se je tokrat odločil za odstop, medtem ko se je v času menjave v Janševi vladi krčevito boril, da bi obstal na položaju in je zato takrat uporabil vsa pravna sredstva. Tokrat pa odstop.

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Za Boštjana Lindava, nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja Policije, je bila zamenjava Darka Muženiča pričakovana, nepričakovan pa je bil, kot pravi, način, kako se je to zgodilo. "Ko je bil v času tretje vlade Janeza Janše razrešen s tega istega položaja, je uporabil praktično vsa pravna sredstva, ki so mu bila na voljo," je spomnil.

Boštjan Lindav
Boštjan Lindav
FOTO: Aljoša Kravanja

O razlogih za Muženičev zdajšnji odstop lahko po njegovem mnenju lahko samo ugibamo, dejstvo pa je, da je to zelo nenavadno, dodaja. "Glede na to, da ga poznam kot človeka, mu tega ne bi pripisal," izpostavlja. "Kaj se je v ozadju dogajalo, težko rečemo, morda kakšni dogovori, kakšne stvari," razmišlja.

Meni, da gre za prve poteze, ki jih bo vodstvo Policije pod novim vršilcem dolžnosti še nadaljevalo. Spomnil je, da so v ponedeljek zamenjali tudi vodjo službe generalnega direktorja Policije, postavili novega namestnika generalnega direktorja. "Kaže, da postavljajo na položaje ljudi, ki so bili tam tudi v letih od 2020 do 2022. Mislim, da gre za simbolno rehabilitacijo takratnega časa in ljudi, ki so takrat delali na teh položajih. Vprašanje pa je, ali je to dobro za Policijo," opozarja.

Darko Muženič
Darko Muženič
FOTO: Damjan Žibert

Vrnila se je tudi nekdanja generalna direktorica NPU Petra Grah Lazar, ki bo zdaj vodja kabineta pri novem notranjem ministru Franciju Matozu. Vodja službe generalnega direktorja Policije je znova postal Igor Lamberger, ki je to funkcijo že opravljal pod Antonom Olajem. Tožilstvo je ovadbo zoper Grah Lazarjevo zavrglo, ker se preganja po uradni dolžnosti, sama je zanikala, da je obveščala nekdanjega šefa Darsa Valentina Hajdinjaka o vloženi ovadbi zoper Mateja Tonina. "Če je res, kar pišejo mediji, ne vem, kako bo šla varnostna preverka," pravi Lindav.

Celoten pogovor z Boštjanom Lindavom si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

Darko Muženič NPU odstop Boštjan Lindav

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