'Ker Muženiča poznam kot človeka, mu tega ne bi pripisal'

Muženič, ki je v ponedeljek odstopil, pred kamere ni želel, ampak se je zavil v molk, zanimivo pa je, da se je tokrat odločil za odstop, medtem ko se je v času menjave v Janševi vladi krčevito boril, da bi obstal na položaju in je zato takrat uporabil vsa pravna sredstva. Tokrat pa odstop.

Za Boštjana Lindava, nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja Policije, je bila zamenjava Darka Muženiča pričakovana, nepričakovan pa je bil, kot pravi, način, kako se je to zgodilo. "Ko je bil v času tretje vlade Janeza Janše razrešen s tega istega položaja, je uporabil praktično vsa pravna sredstva, ki so mu bila na voljo," je spomnil.

Boštjan Lindav FOTO: Aljoša Kravanja

O razlogih za Muženičev zdajšnji odstop lahko po njegovem mnenju lahko samo ugibamo, dejstvo pa je, da je to zelo nenavadno, dodaja. "Glede na to, da ga poznam kot človeka, mu tega ne bi pripisal," izpostavlja. "Kaj se je v ozadju dogajalo, težko rečemo, morda kakšni dogovori, kakšne stvari," razmišlja. Meni, da gre za prve poteze, ki jih bo vodstvo Policije pod novim vršilcem dolžnosti še nadaljevalo. Spomnil je, da so v ponedeljek zamenjali tudi vodjo službe generalnega direktorja Policije, postavili novega namestnika generalnega direktorja. "Kaže, da postavljajo na položaje ljudi, ki so bili tam tudi v letih od 2020 do 2022. Mislim, da gre za simbolno rehabilitacijo takratnega časa in ljudi, ki so takrat delali na teh položajih. Vprašanje pa je, ali je to dobro za Policijo," opozarja.

Darko Muženič FOTO: Damjan Žibert