Lindav odredil nadzor nad delom NPU

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav je v ponedeljek odredil nad delom NPU. Policija pojasnjuje, da se nadzor opravlja v skladu s pravili za opravljanje nadzora v policiji, odrejen pa je zaradi ugotavljanja morebitnih pomanjkljivosti in napak pri organiziranju dela, upoštevanju usmeritev in strokovnih standardov.

"Nadzor je bil odrejen zaradi razjasnitve navedb o nepravilnostih pri določenih preiskavah povezanih z nabavo zaščitne opreme in drugih preiskavah. V nadzoru pa se bodo preverjali tako organizacijski vidik, kakor tudi spoštovanje usmeritev pristojnih organov, internih predpisov in strokovnih standardov," so zapisali v odgovoru na našo poizvedbo.

V torek so nadzorniki poskušali odločbo o nadzoru vložiti tako direktorju Uprave kriminalistične policije Vojku Urbasu, kakor tudi direktorici NPU Petri Grah Lazar, vendar za tega zaradi njune odsotnosti niso uspeli storiti. To so uspeli storiti danes, Grah Lazarjeva pa je prosila za prestavitev izvedbe nadzora "iz razloga operativnih nalog NPU". To so nadzorniki upoštevali, zato se bo nadzor začel izvajati v četrtek.

Ob tem so na GPU poudarili, da med odrejenim nadzorom nad delom NPU in današnjimi hišnimi preiskavami na območju Ljubljane ni nikakršne povezave, "saj v.d. generalnega direktorja policije mag. Boštjan Lindav do danes ni bil seznanjen z načrtovanimi operativnimi aktivnostmi NPU". "Sicer pa predkazenski postopek, v okviru katerega so potekale današnje aktivnosti NPU, usmerja pristojno državno tožilstvo."