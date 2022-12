Lindav ostaja v. d. generalnega direktorja Policije

Na ministrstvu za obrambo so v sporočilu za javnost zapisali, da Andrej Fefer na ministrstvu za obrambo od leta 1996 opravlja različne dolžnosti s področja varnosti in s tem povezanih ukrepov. V času procesa vstopa Slovenije v zvezo Nato je aktivno sodeloval pri zagotavljanju primarnih varnostnih ukrepov za vzpostavitev in povezavo v komunikacijsko-informacijsko omrežje zveze Nato.

V vseh letih aktivnega dela v nacionalnovarnostnih strukturah države je koordiniral delovne procese na različnih področjih dela in aktivnosti službe ter sodeloval s tujimi partnerskimi službami in mednarodnimi organizacijami ter si tako pridobil številne izkušnje in znanja, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Vlada je za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za logistiko na ministrstvu za notranje zadeve imenovala Bojana Bučinela, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, torej najdlje do 1. junija 2023, so po seji vlade sporočili iz notranjega ministrstva.