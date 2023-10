Lindav sprožil upravni spor in zahteva začasno odredbo glede imenovanja Jušića

Lindav Jušiću očita pomanjkanje vodstvenih izkušenj

Nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Lindav je tožbo napovedal že pred dokončno izbiro, če bi vlada na to funkcijo imenovala Jušića, kar se je pozneje zgodilo. Slednjemu namreč Lindav očita pomanjkanje vodstvenih izkušenj.

Kandidat za generalnega direktorja policije mora namreč imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj osem let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju. Jušić je med izkušnjami na vodstvenih delovnih mestih navedel delo na mestu pomočnika komandirja na Policijski postaji Koper in pomočnika vodje sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper.

Na notranjem ministrstvu sicer menijo, da Jušić izpolnjuje pogoje za vodenje policije, kot so navedli že marca letos, je po pravilih vodja enote uslužbenec policije, ki vodi policijsko enoto, ali oseba, ki ga nadomešča. Vodstvo enote pa tvorijo vodja enote s svojimi namestniki in pomočniki ter drugimi uslužbenci policije, ki jih določi vodja.

Posebna natečajna komisija uradniškega sveta je sicer tako Jušića kot Lindava ocenila kot primerna kandidata za opravljanje funkcijo generalnega direktorja policije.