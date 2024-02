Lindav odhaja v pokoj

Več kot tri desetletja je namenil delu v Policiji, v nemirnih vodah pa se je znašel šele v zadnjih nekaj letih. Vlada Janeza Janše ga je razrešila s položaja direktorja Uprave kriminalistične policije, pristal je v takoimenovani kazenski enoti v Tacnu, vlada Roberta Goloba mu je omogočila vrnitev, kot vršilcu dolžnosti generalnega direktorja policije pa mu pozneje ni želela nameniti polnega mandata, nato je pristal v pisarni na Policijski postaji Škofja Loka.

"Kar je vlada Janeza Janše leta 2020 začela delati v Policiji, vlada Roberta Goloba samo še nadaljuje," je dejal oktobra lani. Pred parlamentarno komisijo je Lindav govoril o domnevnih pritiskih in pričakovanjih glede kadrovanja v Policiji. Številne očitke sta z nekdanjo ministrico usmerila prav v premierja Roberta Goloba. Ta je na to odgovoril: "Veste, kaj je najbolj zanimivo? Da je lažnivo pričanje pred komisijo dejansko kaznivo."

Neuradno naj bi Policija ugotavljala, ali je Lindav pred komisijo z domnevno krivo izpovedjo kršil kazenski zakonik. Preverjala naj bi, ali držijo navedbe, da je neformalni svetovalec premierja Roberta Goloba Miloš Njegoslav Milović zahteval, da v Policiji zaposlijo nekega nekdanjega policista in da Lindav tovrstne dokumentacije ni prejel. "V času mojega mandata papirji do mene niso prišli," je trdil Lindav. Nekdanji policist, ki ga domnevno niso želeli zaposliti, pa danes skrbi za varnost predsednika vlade.

Policija zaradi spoštovanja osebnih podatkov ne more odgovoriti, ali je bil uveden kakšen postopek zoper Lindava. "Dokler me zaradi mojega zakonitega, strokovnega in načelnega dela menjajo levi in desni, vem, da kot policist ravnam prav in tako bi ravnal spet in spet in spet, brez pomisleka."

Lindav danes zadeve ne komentira, po naših informacijah se je sicer odločil za poklicno upokojitev.