Lindavov podpis na dokumentu, o katerem ni vedel nič

Upokojeni policist in nekdanji prvi mož Policije Boštjan Lindav je, kot kažejo dokumenti, krivo pričal pred parlamentarno preiskovalno komisijo. To dokazuje njegov podpis na dokumentu, ki smo ga od ministrstva za notranje zadeve pridobili v skladu z dostopom do informacij javnega značaja. Lindav je namreč trdil, da papirji o zaposlitvi policista, ki naj bi jo zahteval neformalni Golobov svetovalec Miloš Njegoslav Milović, niso prišli do njega, toda dokumenti razkrivajo, da je na predlogu za ponovno zaposlitev omenjenega policista njegov podpis.

"Bivša ministrica je jasno povedala, da bi taka zaposlitev predstavljala kadrovsko korupcijo in tam smo zgodbo zaključili, januarja sem bil ponovno klican, da bi zdaj še enkrat probal to speljat. V času mojega mandata papirji do mene niso prišli," je pred komisijo pričal nekdanji prvi mož policije Boštjan Lindav. Nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja Policije Lindav sta oktobra lani pred preiskovalno komisijo v DZ, ki preiskuje politično vpletanje v delo Policije, pojasnjevala o domnevnih kadrovskih pritiskih s samega vrha vlade. Kot je dejala Bobnarjeva, je neformalni svetovalec premierja Roberta Goloba, Miloš Njegoslav Milović, zahteval, da v Policiji zaposlijo nekdanjega policista kot dodatnega varnostnika pri predsedniku vlade.

Nekdanjega policista bi morali sicer najprej – preden bi začel delati kot član ekipe varnostnikov – znova zaposliti na Policiji, kjer pa avgusta 2022 ni dobil soglasja za zaposlitev, kar prav tako izhaja iz dokumentov, ki smo jih prejeli. S klicem Milovića je bil seznanjen tudi Lindav, ki pa je v pričanju pred preiskovalno komisijo dejal, da dokumentacije o tem ni prejel. " To pa, kot kaže, ne drži. Na ministrstvo za notranje zadeve smo naslovili prošnjo za dostop do informacij javnega značaja. Zanimala nas je dokumentacija, ki se nanaša na (ponovno) zaposlitev policista, čigar ime je znano našemu uredništvu. Zaprosili smo za predlog pogodbe o zaposlitvi in ostalo dokumentacijo, povezano z njegovo zaposlitvijo. Med dokumenti je tudi predlog o zaposlitvi v Policiji, natančneje v Centru za varovanje in zaščito, datiran z 20. 1. 2023. S podpisom, da se policist "ponovno zaposli za nedoločen čas na Ministrstvu za notranje zadeve, v Policiji, CVZ, Referatu za zunanje varovanje objektov na delovno mesto 'policist SR - NMD' (šifra DM 70951)" pa soglaša prav takratni v. d. generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav. Podpis torej dokazuje, da so dokumenti prišli do Lindava, saj jih se sam podpisal.

Predlog za ponovno zaposlitev v Policiji, ki ga je podpisal Boštjan Lindav FOTO: 24ur.com icon-expand

Od Lindava smo želeli pridobiti odziv, vendar zadeve za naš medij ni želel komentirati. Lindav je v prvi polovici meseca naznanil svojo predčasno upokojitev, ki jo je pojasnil v pismu za javnost. "Kar sem decembra 2022 zapisal v svojem poročilu predsedniku vlade, drži, za vsemi zapisanimi in izrečenimi besedami stojim. Brez pomisleka sem svoje doživljanje izpovedal na preiskovalni komisiji oktobra 2023. Kljub temu, da so že takrat do nas tako ali drugače prihajale informacije, da naju bodo z bivšo ministrico za notranje zadeve zaradi pričanja uničili in medijsko oblatili, sva povedala, kar je bilo treba povedati." Dejal je, da se proti njemu in bivši ministrici Tatjani Bobnar v zadnjem letu vodijo akcije "diskreditacije, manipulacije in laži ter dokončna profesionalna likvidacija".