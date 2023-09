Lindava zaradi suma nedovoljenih pritiskov prijavili KPK

Na posebni javni natečaj za generalnega direktorja Policije, ki je bil objavljen 30. maja, sta se prijavila dva kandidata – Senad Jušić in Boštjan Lindav. Posebna natečajna komisija je ugotovila, da sta za funkcijo primerna oba kandidata. 5. septembra je ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju predložila seznam primernih kandidatov in s tem zaključila svoje delo.

A kot je na seji Uradniškega sveta pojasnil predsednik Andrej Verhovnik Marovšek, se je komisija ves čas postopka izbire generalnega direktorja Policije soočala s številnimi medijskimi pritiski. Tam so se namreč pojavljale informacije o domnevnem Jušićevem neizpolnjevanju pogoja osmih let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.

Še posebej neprijetno je člane posebne natečajne komisije presenetil dopis pooblaščenca, ki so ga prejeli 30. avgusta letos, torej v času, ko je bil postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in primernost prijavljenih kandidatov za položaj generalnega direktorja Policije še v teku. V njem je po navedbah Verhovnika Marovška med drugim pisalo, da Jušić ne izpolnjuje vseh pogojev za razpisani položaja, zaradi česar bo posebna natečajna komisija nosila "polno osebno odgovornost za strokovnost in skrbnost odločitve" kot tudi, "da kršitev predpisov predstavlja nevestno delo na delovnem mestu".

Posebna natečajna komisija ob tem pojasnjuje, da kandidatu sicer ne odreka pravice do drugačnega pravnega naziranja, vendar pa je upoštevajoč prvi odstavek 64. člena Zakona o javnih uslužbencih presoja o izpolnjevanju pogojev v njihovi pristojnosti. Kandidatu, ki se z njihovo odločitvijo ne strinja, pa je v postopku posebnega javnega natečaja zagotovljeno pravno varstvo.

Drugačne odločitve kandidat ne more doseči "z grožnjami oziroma nedovoljenimi pritiski", kot je to po mnenju posebne natečajne komisije poskušal storiti z omenjenim zapisom. Citirani zapis so člani posebne natečajne komisije razumeli kot grožnjo z uvedbo civilno pravnih oziroma kazensko pravnih postopkov, v kolikor ugotovijo, da Jušić izpolnjuje vse pogoje. "Takšno ravnanje pa po mnenju posebne natečajne komisije predstavlja nedovoljen poskus vplivanja na odločanje v postopku izbire kandidata, kar je nedopustno in v nasprotju s pričakovano integriteto," so sklenili.

8. septembra so zato zaradi poskusa nedovoljenega vplivanja na odločitev pri izbiri kandidata podali prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije. Člani Uradniškega sveta so ob tem zapisali še, da ostro obsojajo takšne nedovoljene pritiske in izražajo podporo članom posebne natečajne komisije.