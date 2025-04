Lindt predstavlja ekskluzivno čokolado Dubai Style – razkošje okusov zdaj tudi v Sloveniji

Ta inovativna čokolada navdušuje s svojim prefinjenim polnilom, ki vsebuje kar 45% pistacij ter hrustljavo teksturo, ki jo ustvarja posebna sestavina – testo Kadayif. Ta edinstvena kombinacija postavlja nove trende v svetu vrhunske čokolade in zagotavlja nepozabno okusno doživetje

Skrivnost izjemnega okusa

Lindtovi mojstri čokolade so se odzvali na priljubljen trend okusov iz Dubaja in s pomočjo najsodobnejše tehnologije ustvarili čokolado, ki bo osvojila sladokusce po vsem svetu – čokolado Lindt Dubai Style.

S 45 % pistacij je nadev izjemno mehak in kremast, medtem ko mandljev in pistacijev krokant dodata intenziven, bogat oreščkast okus. Posebno hrustljavo teksturo prispeva Kadayif – izjemno tanke niti testa, znane tudi kot "angelski lasje", ki imajo dolgo tradicijo v levantinskih in arabskih sladicah. Te skrbno izbrane sestavine ustvarjajo neponovljiv okus, ki bo razvajal brbončice ob vsakem grižljaju.