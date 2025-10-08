Linhartova dvorana Cankarjevega doma spet odprta za javnost

V ponedeljek zgodaj zjutraj se je zaradi tehnične okvare v Linhartovi dvorani sprožil sistem za gašenje požarov. Kot so tedaj ocenili v CD, je škoda minimalna.

"Linhartova dvorana je po treh dneh ponovno odprta, za kar gre zahvala predvsem požrtvovalnemu delu zaposlenih in sodelavcev Cankarjevega doma. Jutri bo tako v dvorani dobrodelni koncert Viljem Julijan 2025 za otroke z redkimi boleznimi, dogodki pa si bodo nemoteno in neokrnjeno sledili v skladu z našim rednim programom," so v sporočilu za javnost povzeli besede generalnega direktorja Cankarjevega doma (CD) Jureta Novaka.

Koncert Izštekani: Rudi Bučar, ki je bil načrtovan za ponedeljek, bo izveden v drugem terminu, prav tako dve ponovitvi gledališke predstave Jana Krmelja Država. Nove termine bodo v CD še sporočili, so še zapisali.