Linhartova dvorana Cankarjevega doma spet odprta za javnost

Ljubljana, 08. 10. 2025 17.57 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , Ti.Š.
Tehnična okvara v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, ki je na odru povzročila sprožitev sistema za gašenje, je odpravljena. Dvorana je tako zopet pripravljena za uporabo, so sporočili iz Cankarjevega doma. Višina škode sicer še ni ocenjena.

Prvi dogodek bo na sporedu že jutri.
Prvi dogodek bo na sporedu že jutri. FOTO: POP TV
V ponedeljek zgodaj zjutraj se je zaradi tehnične okvare v Linhartovi dvorani sprožil sistem za gašenje požarov. Kot so tedaj ocenili v CD,  je škoda minimalna.

"Linhartova dvorana je po treh dneh ponovno odprta, za kar gre zahvala predvsem požrtvovalnemu delu zaposlenih in sodelavcev Cankarjevega doma. Jutri bo tako v dvorani dobrodelni koncert Viljem Julijan 2025 za otroke z redkimi boleznimi, dogodki pa si bodo nemoteno in neokrnjeno sledili v skladu z našim rednim programom," so v sporočilu za javnost povzeli besede generalnega direktorja Cankarjevega doma (CD) Jureta Novaka.

Koncert Izštekani: Rudi Bučar, ki je bil načrtovan za ponedeljek, bo izveden v drugem terminu, prav tako dve ponovitvi gledališke predstave Jana Krmelja Država. Nove termine bodo v CD še sporočili, so še zapisali.

