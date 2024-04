Liniment – stara francoska receptura za nego dojenčkove ritke

Kaj je liniment?

Liniment je mešanica apnene vode in rastlinskega olja, običajno olivnega. Ima ključno vlogo pri tvorjenju pregrade, ki ščiti dojenčkovo kožo pred draženjem, ki ga povzročata urin in blato. To naravno in nežno emulzijo so v zgodovini uporabljali za nego opeklin. Danes se uporablja predvsem za vlaženje, čiščenje in nego kože ob menjavi pleničk in preprečevanje rdečine na dojenčkovi ritki.

Zakaj uporabljati liniment?

Dojenčki in manjši otroci urinirajo 6- do 12-krat na dan. Urin ima pH okoli 6 (rahlo kisel). Čeprav pleničke vestno menjamo, ko so polulane, je koža vseeno kar nekaj časa v stiku z urinom, to pa lahko povzroči draženje in rdečino.

Zahvaljujoč dvema komponentama, apneni vodi in rastlinskemu olju, izdelek s svojo oljno teksturo olajša odstranjevanje blata s kože. Apnena voda pa zaradi bazičnega pH-ja nevtralizira kislost izločkov, ki lahko dražijo občutljivo dojenčkovo kožo. Liniment se tako uporablja za čiščenje in zaščito kože dojenčkove zadnjice pred zunanjimi vplivi in dehidracijo.

Kako uporabljati liniment?

Liniment uporabimo za čiščenje dojenčkove zadnjice brez izpiranja. Ker je liniment mešanica dveh faz, oljne in vodne, je pomembno, da plastenko pred uporabo pretresemo, da se obe fazi premešata. Pred menjavo plenice si umijte roke. Na bombažno blazinico nalijte malo linimenta in očistite urin in blato od spolovila proti zadnjici. Postopek ponovite, da je zadnjica čista. Za tem ne izpirajte dojenčkove zadnjice. Namestite svežo plenico in to je vsa umetnost.

Kdaj se uporaba linimenta odsvetuje?

Liniment ne zdravi pleničnega izpuščaja, pravzaprav uporaba v tem primeru ni priporočljiva, saj lahko apnena voda poslabša rdečino pleničnega predela. Če pri svojem otroku opazite rdečico pleničnega izpuščaja, je pomembno, da se o zdravljenju posvetujete z zdravnikom.

Da preprečite plenični izpuščaj, pogosto menjajte plenico, zlasti po odvajanju blata. Po kopanju otrokovo zadnjico dobro osušite ali celo pustite, da se suši na zraku 1–2 minuti.

Kako izbrati kakovosten izdelek za nego kože?

Pri izbiri kakovostnega naravnega izdelka je pametno preveriti seznam sestavin. Čim krajši je seznam, bolj naraven je izdelek. Po tradicionalnem receptu je liniment sestavljen iz treh sestavin: apnene vode, olivnega olja in konzervansa. Kar se tiče olivnega olja, se prepričajte, da gre za deviško oljčno olje (hladno stiskano) in da ni mešano z drugimi olji.

Če izberete organski izdelek, izberete izdelek, ki bo nežen do kože vašega otroka.