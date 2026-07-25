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Lipedem: bolezen, ki jo mnogi zamenjajo za debelost

Ljubljana, 25. 07. 2026 15.01 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Lipedem

Dolga leta je hujšala, a se je njeno telo spreminjalo le od pasu navzgor. Šele lani so 30-letni Neriki iz Kanade zdravniki potrdili, da ima lipedem. Gre za kronično bolezen maščobnega tkiva, ki jo še danes pogosto zamenjujemo z debelostjo. Med najpogostejšimi znaki so nesorazmerno povečane noge, bolečine v nogah in otekanje, hitro nastajanje modric, predvsem pa dejstvo, da nobena dieta in vadba ne spremenita oblike nog. Čeprav naj bi bolezen prizadela vsako deseto žensko, številne diagnoze ne dobijo nikoli. Eden najučinkovitejših načinov zdravljenja je posebna liposukcija, pri kateri lahko odstranijo tudi več litrov obolelega maščobnega tkiva.

"Uradno so mi lipedem diagnosticirali lani, čeprav že približno pet let sumim, da ga imam," je o svoji poti povedala Nerika Caissie, ambasadorka ozaveščanja o lipedemu.

Lipedem je bolezen, ki se na prvi pogled pogosto skrije za videzom debelosti ali izrazitega celulita. Kot pravi Nerika, je v zadnjih dveh letih izgubila približno 18 kilogramov, a se je skoraj vsa izguba teže pokazala v zgornjem delu telesa, medtem ko se v spodnjem delu ni spremenilo skoraj nič. Prav to je bil zanjo velik znak, da nekaj ni v redu.

S podobnimi težavami se tudi pri nas sooča vsaka deseta ženska, potrjuje dr. Nevio Medved, estetski kirurg in ustanovitelj Estetike Medved. "Pri lipedemu gre za kronično obolenje maščobnega tkiva, v bistvu maščobnega in vezivnega tkiva. Poslabšanje teh težav se povezuje s hormonskimi spremembami, kar pomeni, da se stanje poslabša v puberteti, po nosečnosti in v menopavzi – to so neka tipična obdobja," razlaga.

Poleg izrazito povečanih nog so Neriko spremljale še hitro nastajajoče modrice, občutljiva koža in boleče zatekanje nog. Po celodnevnem stanju so ji tako močno otekle, da ji niso pomagale niti kompresijske nogavice. Bolezen pa ni vplivala le na njeno telo, temveč tudi na samozavest in kakovost življenja.

Kot pove, je bila kot otrok vedno zelo aktivna, zato je trajalo nekaj časa, da je bolezen postala opazna. "Nekateri prijatelji so mi govorili: 'Joj, kako velika meča imaš,' jaz pa sem jim odgovarjala, da veliko plešem," pojasnjuje Nerika.

Zakaj lipedem nastane, stroka še vedno ne zna natančno pojasniti. Znano pa je, da se bolezen pogosto deduje. Odkar je bila leta 2022 uradno priznana, se o njej govori glasneje, zato vse več žensk išče odgovore.

Kot opozarja dr. Medved, številne ženske sprva mislijo, da imajo zgolj preveč maščobe. "In tu je nekaj, kjer mi potem pomagamo malo razbliniti dvome oz. pomagamo najti rešitve, s katerimi lahko te težave olajšamo," pravi.

Lipedem se najprej zdravi s kombinacijo gibanja, kompresijske terapije in limfne drenaže. Pri težjih primerih pa je najučinkovitejša posebna liposukcija, s katero zmanjšajo količino obolelega maščobnega tkiva.

"Vidimo, da je maščoba spremenjena, ko se pojavijo neravnine, tudi če tega ne moremo otipati. Ko takšno maščobo otipamo, čutimo zrnca. Pogosto je to za paciente tudi boleče na otip," pojasnjuje Medved.

Operacija lahko dolgoročno ublaži bolečine, zmanjša občutek teže v nogah ter izboljša videz in kakovost življenja. Obolelo tkivo je na pogled bolj belkasto in vsebuje več vezivnega tkiva. "Količine, ki jih odstranimo pri enem takem posegu, so bistveno večje kot pri lepotnem posegu," dodaja. Pri eni od pacientk so tako odstranili kar osem litrov tkiva.

Okrevanje po posegu traja več tednov. Bolnice morajo nositi kompresijska oblačila, redno izvajati limfno drenažo, se gibati in skrbeti za zdravo prehrano. Nerika si trenutno pomaga tudi z zdravilom za hujšanje, dolgoročno pa si želi liposukcije, ki je tako v Kanadi kot pri nas še vedno samoplačniška.

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kinimod
25. 07. 2026 15.39
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