Z lipicanci in peterovprego na 585 km dolgo pot od Lipice do Dunaja

Družina Matern se odpravlja na 585 kilometrov dolgo popotovanje iz Lipice na Dunaj, potovali pa bodo z lipicansko peterovprego. Vsak dan jih čaka od 30 do 50 kilometrov, ne glede na sonce ali dež.

585 kilometrov dolgo pot od Kobilarne Lipica do Španske jahalne šole na Dunaju bosta v prihodnjih dneh prevozila nemška zakonca Andreasin Ute Matern s slovenskimi lipicanci, sporočajo iz Kobilarne Lipica. Iz prve in najstarejše kobilarne z lipicanci na svetu, se zakonca Matern podajata v spremstvu slovenskih prijateljev. V kočijo sta vpregla štiri bele lipicance slovenske reje in enega črnega lipicanca s Hrvaške. Z njimi bosta vsak dan prevozila od 30 do 50 kilometrov, ne glede na sonce ali dež z eno samo željo – to je, da se v nedeljo, 23. junija, srečno in varno pripeljeta na Dunaj.

Pred zakoncema je velik podvig. FOTO: Kobilarna Lipica

Pred njima je izjemen podvig, ki ju bo vodil po poteh, kjer so stoletja vozile kočije z lipicanci. Lipicanska vprega je to pot zadnjič prevozila pred 39 leti, ob praznovanju 400 obletnice Kobilarne Lipica. V poznih popoldanskih urah bosta po napovedih prispela do Gornje Košane, kjer bosta prenočila. V ponedeljek se bosta podala do Nove vasi pri Blokah, v naslednjih dneh pa bosta s svojimi konji prenočila pri gostoljubnih rejcih v Šentvidu pri Stični, Trbovljah, Celju, Pragerskem, Trnovi Vasi in Rogašovcih ter nadaljevala pot po Avstriji.

Svojo pot bosta zaključila na Dunaju. FOTO: Kobilarna Lipica