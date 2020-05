Lipicanec Pluto in psički Nuba ter Daphne iščejo nov topel dom

Službeni konj Pluto Strana XI. je lipicanec, skoten 27. marca 2006. Zaradi zdravstvenih težav ni primeren za delo pod sedlom, prav tako ne za delo v vpregi ali kakršno koli drugo delo. Je pa primeren za učenje otrok o oskrbi in negi konj, o vodenju konja na tleh, o pravilnem pristopu h konju ter za kratkotrajno do 15-minutno dnevno jezdenje v hodu. Jezdijo ga lahko otroci, težki do 30 kg. Pluto Strana XI. je lahko družba drugemu konju, saj je umirjen in prijazen do ljudi in drugih konj, pravijo na policiji.