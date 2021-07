Liposukcijska dieta za hitro hujšanje tudi v Sloveniji

Klasične diete so preteklost. V prihodnosti se bo odvečna teža s pomočjo posebne farmakološke terapije, ki maščobe pretvori v energijo, izgubila veliko hitreje. Tako vsaj trdijo ruski zdravniki Klinike za zdravljenje debelosti v Moskvi, ki so izvedli klinično preskušanje Liposukcijske diete , namenjene hitremu hujšanju. " To ni le ena od instant diet v seriji. Gre za uravnotežen protokol dietoterapije za hujšanje s pomočjo aminokislin in rastlinskih vlaken. Liposukcijska dieta deluje po principu prisile telesa, da se hrani z lastno maščobno rezervo, " je pojasnil prof. dr. Zaynudin Zaynudinovič Musaevič (Зайнудинов Зайнудин Мусаевич) z Inštituta za biotehnološke raziskave v Moskvi. Rezultati študije so pokazali, da so pacienti s pomočjo tega programa hujšanja v 14 dneh izgubili 9,2% maščobnih zalog , oziroma od 5 do 11 kilogramov in veliko več centimetrov. Lakote, šibkosti ali padca energije niso čutili, rezultati pa so bili vidni že po 24 urah, kar je bila velika motivacija. V zadnjih 10 letih je skozi program šlo več kot 100.000 ljudi, kar kaže na varnost tega tretmaja.

Preizkušen in znan nov sistem za hujšanje



Avtor te metode hujšanja je Kenan Mandra, ki je tudi sam s pomočjo Liposukcijske diete shujšal za 40 kilogramov, številnim zvezdnikom pa je tudi v kratkem času pomagal shujšati. Le nekateri zadovoljni uporabniki so Jennifer Aniston, Monica Bellucci, Kolinda Grabar Kitarović, Halid Bešlić, Neda Ukraden, Željko Samardžić in mnogi drugi. "Skrivnost je v sposobnosti telesa, da uporablja različne vire energije, tudi lastne maščobe. Liposukcijska dieta ustvarja le naravne pogoje za to, zato celoten proces poteka na naraven in zdrav način, kot si telo želi. Najpomembnejša stvar je v tem, da je telo preskrbljeno z vsem, kar v resnici potrebuje in ni nevarnosti za zdravje," tvrdi Kenan Mandra in dodaja: "Človek je brez hrane lahko več tednov, mi pa vsak dan zaužijemo prevelike količine nutritivno slabe hrane in prazne kalorije. Pred tisoči leti so ljudje jedli povsem drugače. Zadnjih 40 let smo naglo spremenili življenjski slog in posledice so pandemija debelosti in kroničnih nenalezljivih bolezni. Ideja Liposukcijske diete je omogočiti telesu, da si opomore od tega, torej koristi niso le izguba teže, temveč tudi izboljšanje številnih zdravstvenih parametrov".