Lisec: Stojmenova Duh delo opravlja nevestno, netransparentno in nesmotrno

"Interpelacijo vlagamo, ker menimo, da Emilija Stojmenova Duh svoje delo opravlja nevestno, netransparentno in nesmotrno. Še več, sama ne prevzame odgovornosti, ampak jo prelaga na druge," je povedal in dodal, da se ministrica sklicuje na ministrstvo za izobraževanje, ministrstvo za delo, javni sklad, posredno občine in celo šole. "Navaja, da je nakup odgovoren, ker da ima za podlago sistemski zakon, ki naj bi vzpostavil mehanizem za razdeljevanje," je razložil Lisec in dodal, da je namesto vzpostavitve mehanizma slišati, da v poslanski skupini Gibanje Svoboda pripravljajo nov zakon, da bo ta mehanizem za razdeljevanje sploh lahko zaživel.

Lisec je tudi spomnil, da je Poslanska skupina predhodno vložila zahtevo za sklic skupne nujne seje Odbora za notranje zadeve in Odbora za izobraževanje, a sta Tereza Novak in Robert Janev to zahtevo zavrnila. "Tereza Novak je v odgovoru sama navedla, da je možno orodje interpelacija, za kar smo ji hvaležni," je dodal Lisec.

"Nakup računalnikov je popolna šlamastika in fiasko, a namesto, da bi ministrica doma reševala situacijo, je odšla v Davos. Na interpelaciji bomo predsednika vlade pozvali, da premisli, ali je Stojmenova Duh še sposobna za to funkcijo," je še povedal in dodal, da pričakujejo in predlagajo, da zaradi vseh navedenih okoliščin odstopi. "Namreč, dlje kot bo ministrica na položaju, dlje se bo kazala rdeča nit te vlade, to pa je neodgovornost, netransparentnost in korupcija," je sklenil.