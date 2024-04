Lista Levice za evropske volitve na plečih Nataše Sukić

Kandidate je predstavila koordinatorica stranke in ministrica za kulturo Asta Vrečko. Ob omenjenih treh se bodo na evropske volitve podali še državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič, nekdanja direktorica Moderne galerije ter filozofinja in zgodovinarka Zdenka Badovinac, Katja Sluga, predsednik bošnjaške zveze Fahir Gutić, sociologinja Svetlana Slapšak in Tara Kristan.