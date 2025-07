Liter bencina dva centa, dizel in kurilno olje štiri cente več

Trošarino za dizelsko gorivo je vlada na ponedeljkovi dopisni seji znižala z 0,45878 evra na liter na 0,43250 evra na liter, za kurilno olje pa z 0,19522 evra na liter na 0,16700 evra na liter. Trošarina za bencin je ostala nespremenjena pri 0,49693 evra na liter.

Kot so pojasnili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, je vlada trošarini znižala z namenom ublažitve vpliva svetovnih podražitev surove nafte in valutnih nihanj. "S tem je omejila rast cen teh energentov in ohranila cenovno dostopnost za potrošnike tudi v obdobju poletnih dopustov," so zapisali.