'Liter sadnega jogurta ali 300 g oreščkov naenkrat – to ni zdrava prehrana!'

Kakšna je ponudba, kaj kažejo raziskave in kaj bi veljalo spremeniti ter kako, boste videli in slišali nocoj v 24ur Inšpektor. Kaj ponujajo prodajni avtomati, kaj si vi izberete in zakaj? Od železniških postaj do zdravstvenih domov in fakultet. Novinarka Maja Sodja je s pomočjo strokovnjakov, ki se ukvarjajo s smernicami zdravega prehranjevanja, izdelala tudi primer bolj zdravega prodajnega avtomata.

Ne le čokolade, preveč sladkorja, preveč soli, sladke pijače ... problem so lahko tudi prevelike količine hrane, ki jo mnogi iz avtomatov jemljejo v mislih, da je zdrava. Primer, ki ga navajajo strokovnjaki: 230-gramski sendviči so preveliki za malico. Ali pa velike količine sadnega jogurta naenkrat. Ali pa 300 gramov oreščkov – to tudi ni zdrav obrok, so opozorili na Zvezi potrošnikov Slovenije. A prav mnogi, tudi študenti, jejo natančno tako.



"Večina študentov se tega ne zaveda. Velikokrat enačimo oreščke z zdravo hrano. A lahko jo pojemo v omejenih količinah. ... Morda vedo, da čokolada ni zdrava izbira, a ko imajo v avtomatu na voljo 15 razdelkov čokolad in morda le en razdelek zdrave alternative, jih bo zavedla manj zdrava izbira, ker bo bolj privlačna,"pravi Anja Bolhaiz Zveze potrošnikov Slovenije.

Ministrstvo za zdravje bo zdaj vsem univerzam priporočilo, naj v razpisnih pogojih jasno določijo ponudbo v prodajnih avtomatih. Tako naj bi morda dobili na fakultetah bolj zdravo ponudbo. Tega, pravijo na ministrstvu, od univerz ne morejo zahtevati, ker so avtonomne, ker da za to ni zakonske podlage. Povedano drugače: ministrstvo bo predlagalo, fakultete oziroma univerze pa se bodo same odločile, ali bodo vplivale na bolj zdravo ponudbo v avtomatih ali pa bo bolj pomemben zaslužek. A moralo bi jih zanimati, kako se prehranjujejo njihovi zaposleni in študenti, je prepričana predsednica Zveze potrošnikov Breda Kutin. Njena izjava je: "Ne moremo pričakovati, da bo prehranske vzorce reševal ponudnik. Urejati jih mora tisti, ki jim dovoli vstop v institucije."