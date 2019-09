Ta teden lahko v Sloveniji srečate prvo ligo pisateljev in pesnikov z vsega sveta. Prišli so na festival Vilenica. Če ste morda mnenja, da visoka literatura ni za vas, naj povemo, da se je bila tokrat pripravljena spustiti zelo nizko. Literarni dogodek so pripravili v jašku rudnika v Hrastniku in s tem ustvarili pravo pesniško prispodobo.