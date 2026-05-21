Slovenija

Litija brez ortodonta, ZD z nasvetom: Pokrajšajte žičko s ščipalcem za nohte

Ljubljana, 21. 05. 2026 18.39 pred 1 uro 3 min branja 36

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Ortodontski nasvet

"Žičko zobnega aparata lahko doma pokrajšate tudi s ščipalcem za nohte." To je eden od nasvetov, ki jih je Zdravstveni dom Litija objavil v sporočilu za paciente, potem ko so v tej zdravstveni ustanovi ostali brez edinega ortodonta. Takšni nasveti za samopomoč so nedopustni in ne morejo nadomeščati strokovne obravnave, so kritični v Zdravniški zbornici. Direktor zdravstvenega doma pa pojasnjuje, da so želeli le pomagati. Kdaj bodo v Litiji dobili novega ortodonta?

Zdravstveni dom ne bo več izvajal ortodontije, se glasi sporočilo pacientom Zdravstvenega doma Litija, zraven pa so pripeta navodila za samopomoč, denimo da se lahko zobne žičke premakne s pinceto ali del odreže kar s ščipalcem za nohte.

"V skrbi za paciente in odgovornega ravnanja do naših bolnikov smo želeli pripraviti neka osnovna vprašanja na nelagodja, ki se lahko pojavijo pri otrocih, ki imajo aktivno ortodontsko zdravljenje. Tukaj smo izhajali iz nekih strokovnih priporočil, ki smo jih našli javno dostopna," pojasnjuje Mario Bjelčević, direktor Zdravstvenega doma Litija.

Odbor za zobozdravstvo Zdravniške zbornice je skočil na noge, ker da je samopomoč namesto strokovne oskrbe nedopustna in nesprejemljiva. Omenjeni posegi pa da lahko povzročijo dodatne poškodbe ali celo zaužitje žičke.

"Po našem mnenju so takšni nasveti za samopomoč v opisani situaciji nedopustni in nesprejemljivi. Takšni posegi lahko povzročijo poškodbe sluznice, dlesni ali zob, poslabšanje ortodontskega stanja, zaužitje ali vdih tujka ter druge zaplete," pa so zapisali v odzivu Odbora za zobozdravstvo.

Bjelčević pravi, da so se obrnili na Odbor za zobozdravstvo in prosili za revizijo njihovih priporočil oziroma pripravo nacionalnih priporočil za ravnanje pacientov v taki situaciji. "Računamo, da v roku enega meseca bodo pripravljena strokovna priporočila za celotno Slovenijo."

A glavni problem se je tu izgubil, meni direktor, ki se boji, da novega ortodonta v Litiji ne bo več. "To je neposredna posledica uveljavljenega zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je bil sprejet v lanskem letu in omejuje javnim zdravstvenim zavodom sodelovanje z zdravniki preko pogodb o sodelovanju."

Martina Drevenšek, specialistka čeljustne in zobne ortopedije na UKCL, poudarja, da so zdravstveni domovi velik del programov izvajali z zunanjimi izvajalci. "Če bo ta novela ostala v veljavi, bo pomenilo, da ti ljudje ne bodo več izvajali te dejavnosti tam. Rešitve so, ali zaposlijo ortodonte v javnih zavodih, ali se razpišejo koncesije."

Zastopnik pacientovih pravic, Marjan Sušelj, pa se sprašuje, ali imamo sploh interes oziroma strokovnjake na trgu, ki so se pripravljeni vključiti v javno zdravstveno mrežo. "Ravno pri ortodontiji se bojim, da velikega interesa ne kažejo, tudi zato, ker se da na trgu povleči nekoliko večji zaslužek kot pa iz javne zdravstvene mreže."

Zdravstveni dom je ministrstvo že aprila obvestil, da bodo maja brez ortodonta. Takrat so jih zaprosili tudi za razpis nove koncesije. Do danes so jim poslali že tri pozive, a ministrstvo ni odgovorilo še na nobenega.

Ministrstvo nam je skopo odgovorilo, da je predlog koncesije pripravljen in posredovan ZZZS ter da sočasno že potekajo usklajevanja, katere programe in v kakšnem obsegu bi z zdravstvenimi zavodi lahko prevzeli.

"Čakalne dobe na področju ortodontije so v Sloveniji res postale v zadnjih nekaj letih nedopustno dolge, celo presegajo 4,5, celo 6 let," pravi Drevenškova.

"Najbolj je pereč problem pri tistih "visečih" pacientih, ki so že v poteku zdravljenja in zdaj izgubijo ortodonta. Pri njih ni nadaljevanja tega zdravljenja," pravi Marjan Sušelj, zastopnik pacientovih pravic.

"Podajamo jim odgovor, takšen, kot smo ga dobili od Ministrstva za zdravje in ZZZS: Da počakajo na razpis koncesije in izbor novega izvajalca oziroma se lahko obrnejo tudi na zdravljenje v tujini." Tako direktor litijskega zdravstvenega doma.

A tudi s podeljeno koncesijo ni nujno, da bo ortodontska ambulanta delovala prav v Litiji.

KOMENTARJI36

Pikopiko
21. 05. 2026 21.45
Na podlagi Golobovega zakona je ortodont zapustil ZD Litija.
Rdečimesečnik
21. 05. 2026 21.44
Leva Litija to je rezultat levakov
Pikopiko
21. 05. 2026 21.44
To je izključno krivda Golobove vlade, izključno ON je kriv.
Rdečimesečnik
21. 05. 2026 21.44
Bo jenull pozdravil
Rdečimesečnik
21. 05. 2026 21.43
Plešite al pa pejte h kebru
Janševe drobtinice
21. 05. 2026 21.43
Take EU niso sanjal 91'... Propad sistema...oropana država...
ZIPPO
21. 05. 2026 21.42
NAROD PLAČUJE VSA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA.MILIJONE.KAJ TU NI JASNO TEM V ZD LITIJA?????????
PridiNaVIDMAX
21. 05. 2026 21.40
Kmalu vas bojo po celotni Slo "zdravile" balkanske roke iz diplomo iz bihaća pa beograda iz diplomo od samega Kristjana Golubovića. To so titovi, če pa še to nebo dovolj, boste pa deležni še filipincev ali sirijcev iz diplomam natisnjenim doma.
Sandokkan
21. 05. 2026 21.37
Greznica
Sventevith
21. 05. 2026 21.26
Aja... Sprašujem se, zakaj take cene ortodont, če je pa tako preprosto? Navadna banda, ampak to si očitno zaslužimo, ker drugače, bi bilo drugače.
Sventevith
21. 05. 2026 21.24
Ob takih nasvetih stroke, me je pa strah tudi ebole v Afriki :)))
kavelj22
21. 05. 2026 21.22
zagreb klice
Nikdar več
21. 05. 2026 21.21
Ker je šla hčerina ortodontinja v penzijo, smo izgubili leto in pol, preden je nova dovila koncesijo, potem je tej prenehala po pol leta, novo so podelili tretji šele leto kasneje... Toliko časa so vlekli, da smo zdaj primorani samoplačniško urejati. Vmes ji jebpočila žička, nismo je mogli potegniti ven ali skrajšati, zobar v dežurni pove, da to ni njegovo delo.... No nekako smo zadevo rešili sami, a zobje so rahlo izgubili že doseženo. Če bi samo pol leta leta še brez težav nosila aparat bi bila že dve leti brez... Podn!
21. 05. 2026 21.20
ne kupit avta za 30k pa v samoplačniško🤣
juvefor1995
21. 05. 2026 21.18
Večina ZD-jev funkcionira preko zunanjih izvajalcev (zdravniki iz bolnišnic). Ampak brez skrbi, zdravnikivsaj ne bojo zasluzli vec od poslancev.
juventina10
21. 05. 2026 21.14
a zato plačujemo obvezni prispevek,za nasvete.ko pa googlaš kaj ti je,ker ne prideš na vrsto,pa vsi nesrečni.
mentorhercul
21. 05. 2026 21.14
Če se pacientu žička zacvika, kako bo svojo bolečino olajšal? Teško,zadnji ortodont je ugasnil luč.
Hugh_Mungus
21. 05. 2026 21.11
Bo nova vlada investirala v javni zdravstveni sistem, da do takih ekscesov ne bo več prihajalo... Aja ne, oni bodo raje koncesije talali, kot da bi več plačali in dejansko zaposlili te specialiste
vrzwta1
21. 05. 2026 21.10
Ne scipalec, sonce in sol - to je resitev, garantirano!
Gospod .
21. 05. 2026 21.03
Ni mi jasno kako je to mogoče. Manjka vsa delovna sila. Ne samo ortodonti. Vsi bi samo bili v pisarni in uživali. Ljudje so poslati slabi.
