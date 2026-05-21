Litija brez ortodonta, ZD z nasvetom: Pokrajšajte žičko s ščipalcem za nohte

Zdravstveni dom ne bo več izvajal ortodontije, se glasi sporočilo pacientom Zdravstvenega doma Litija, zraven pa so pripeta navodila za samopomoč, denimo da se lahko zobne žičke premakne s pinceto ali del odreže kar s ščipalcem za nohte.

"V skrbi za paciente in odgovornega ravnanja do naših bolnikov smo želeli pripraviti neka osnovna vprašanja na nelagodja, ki se lahko pojavijo pri otrocih, ki imajo aktivno ortodontsko zdravljenje. Tukaj smo izhajali iz nekih strokovnih priporočil, ki smo jih našli javno dostopna," pojasnjuje Mario Bjelčević, direktor Zdravstvenega doma Litija.

Odbor za zobozdravstvo Zdravniške zbornice je skočil na noge, ker da je samopomoč namesto strokovne oskrbe nedopustna in nesprejemljiva. Omenjeni posegi pa da lahko povzročijo dodatne poškodbe ali celo zaužitje žičke.

"Po našem mnenju so takšni nasveti za samopomoč v opisani situaciji nedopustni in nesprejemljivi. Takšni posegi lahko povzročijo poškodbe sluznice, dlesni ali zob, poslabšanje ortodontskega stanja, zaužitje ali vdih tujka ter druge zaplete," pa so zapisali v odzivu Odbora za zobozdravstvo.

Bjelčević pravi, da so se obrnili na Odbor za zobozdravstvo in prosili za revizijo njihovih priporočil oziroma pripravo nacionalnih priporočil za ravnanje pacientov v taki situaciji. "Računamo, da v roku enega meseca bodo pripravljena strokovna priporočila za celotno Slovenijo."

A glavni problem se je tu izgubil, meni direktor, ki se boji, da novega ortodonta v Litiji ne bo več. "To je neposredna posledica uveljavljenega zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je bil sprejet v lanskem letu in omejuje javnim zdravstvenim zavodom sodelovanje z zdravniki preko pogodb o sodelovanju."

Martina Drevenšek, specialistka čeljustne in zobne ortopedije na UKCL, poudarja, da so zdravstveni domovi velik del programov izvajali z zunanjimi izvajalci. "Če bo ta novela ostala v veljavi, bo pomenilo, da ti ljudje ne bodo več izvajali te dejavnosti tam. Rešitve so, ali zaposlijo ortodonte v javnih zavodih, ali se razpišejo koncesije."

Zastopnik pacientovih pravic, Marjan Sušelj, pa se sprašuje, ali imamo sploh interes oziroma strokovnjake na trgu, ki so se pripravljeni vključiti v javno zdravstveno mrežo. "Ravno pri ortodontiji se bojim, da velikega interesa ne kažejo, tudi zato, ker se da na trgu povleči nekoliko večji zaslužek kot pa iz javne zdravstvene mreže."

Zdravstveni dom je ministrstvo že aprila obvestil, da bodo maja brez ortodonta. Takrat so jih zaprosili tudi za razpis nove koncesije. Do danes so jim poslali že tri pozive, a ministrstvo ni odgovorilo še na nobenega.

Ministrstvo nam je skopo odgovorilo, da je predlog koncesije pripravljen in posredovan ZZZS ter da sočasno že potekajo usklajevanja, katere programe in v kakšnem obsegu bi z zdravstvenimi zavodi lahko prevzeli.

"Čakalne dobe na področju ortodontije so v Sloveniji res postale v zadnjih nekaj letih nedopustno dolge, celo presegajo 4,5, celo 6 let," pravi Drevenškova.

"Najbolj je pereč problem pri tistih "visečih" pacientih, ki so že v poteku zdravljenja in zdaj izgubijo ortodonta. Pri njih ni nadaljevanja tega zdravljenja," pravi Marjan Sušelj, zastopnik pacientovih pravic.

"Podajamo jim odgovor, takšen, kot smo ga dobili od Ministrstva za zdravje in ZZZS: Da počakajo na razpis koncesije in izbor novega izvajalca oziroma se lahko obrnejo tudi na zdravljenje v tujini." Tako direktor litijskega zdravstvenega doma.

A tudi s podeljeno koncesijo ni nujno, da bo ortodontska ambulanta delovala prav v Litiji.