Slovenija

Liza, ljubljenka v radovljiškem domu za ostarele

Radovljica, 26. 12. 2025 19.38 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Mačka Liza

Stik z živalmi zmanjšuje stres, osamljenost in spodbuja občutek sprejetosti. To doživljajo udeleženci terapij s konji, podobno pa tudi stanovalci doma starejših v Radovljici, kjer so pred petimi leti našli tolažbo v mehkem kožuhu in predenju nove sostanovalke. Pa saj druge izbire zares niso imeli, se pošali direktor doma, mačka Liza se je pri njih kar sama udomačila. Sprva je redno prihajala le na obisk, a se med starostniki in zaposlenimi očitno tako dobro počuti, da je v domu začela še spati. Pa jesti, se crkljati in pomagati pisati poročila.

