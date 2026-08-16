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Ljubezen brez algoritma: zakaj se samski vračajo k zmenkom v živo?

Ljubljana, 16. 08. 2026 08.48 pred 29 minutami 9 min branja 6

Avtor:
Maja Pavlin
Zmenek

Še do nedavnega je bil svet navdušen nad hitrim razvojem tehnologije. Ta nam je tudi sicer olajšala marsikateri del našega življenja in nas na več načinov tudi bolj povezala. A obenem se zdi, kot da ljudje še nikoli nismo bili bolj oddaljeni drug od drugega. In morda tudi zaradi tega vse več mladih beži od aplikacij, prek katerih smo sploh v času epidemije navezovali stike. Namesto tega je opaziti porast dogodkov, na katerih se lahko samski v živo spoznavajo. Od "prodaje prijateljev" na odru do zabavnih iger in hitrih zmenkov.

"Ljudje smo zelo socialna bitja. Na koncu dneva si vsak želi svoje občutke, težave ali lepe trenutke deliti z nekom, ki ga bo poslušal drugače kot prijatelj. Z nekom, s katerim lahko deli želje za prihodnost," je prepričana Nika Bratkovič, ena polovica, ki stoji za novorastočim in vse bolj priljubljenim dogodkom za spoznavanje samskih oseb Pitch & Pair.

Z njo se strinja tudi soorganizatorka dogodka Lea Mioč: "To je del naše narave. Nekaj najlepšega je, da lahko svoje življenje deliš z nekom. Seveda je tu tudi družbeno pričakovanje, ki ga imamo že od malega, ampak mislim, da je želja po bližini z nekom tudi resničen del naše narave."

Podobno razmišljata tudi ustvarjalki dogodka Ljubljanski dejt Ema Oblak in Darja Remc (z njima dogodke organizira tudi Veronika Rožmanc). "Kaj ni lepo priti domov k nekomu, ki te počaka in ki mu lahko poveš vse o svojem dnevu? Zdi se, da vsi iščemo nekoga, ki bo za vedno. Vse organizatorke smo zelo romantične duše in s to mentaliteto tudi organiziramo dogodke. Ko imamo nekoga takšnega ob sebi, pa se izločajo tudi hormoni sreče ... In vsi smo radi srečni," je prepričana Oblakova.

"Zagotovo ljudje iščemo povezavo z drugimi ljudmi. Že to, da se družimo in spoznavamo nove osebe, nam veliko pomeni. Če pa najdemo nekoga, ki nam res odgovarja, je to tisto, kar si verjetno vsi želimo," pa razmišlja Remčeva.

In če smo torej še nedavno, sploh v času epidemije, sorodne duše, prijatelje in druge vezi iskali prek raznoraznih aplikacij za zmenke, pa se zdi, da smo danes prenasičeni z digitalno tehnologijo, s svetlobno hitrostjo pa se vrača tisto, kar je bilo nekoč pasé. Dogodki za samske.

Ko se na spletnih zmenkarijah ne počutiš več dobro

Da se je trend obrnil, opažajo tudi vse štiri sogovornice. "Prej so vsi silili na dating aplikacije, takrat je bil to nek bum in veliko ljudi se je spoznavalo tam. Zdaj pa se je to nekako obrnilo in ljudje si znova želijo spoznavanja v živo," pravi Oblakova. Povpraševanje je veliko, priznava. Če se namreč zgodi, da dogodkov kakšen mesec ni, jim posamezniki že pišejo, kdaj jih bodo znova organizirale.

Podobno izkušnjo ima tudi Nika Bratkovič. Sama aplikacij za zmenke zadnjih nekaj let sploh ni več uporabljala. Nazadnje, pravi, okoli leta 2021, nato pa se v tem okolju ni več počutila dobro. "Noben stik, ki je prišel od tam, ni bil to, kar bi si želela. Pitch & Pair je bil zame prav odgovor na to, da zveze ne bom iskala na aplikacijah, temveč prek dogodkov v živo," opisuje.

Ženska z aplikacijo Tinder
Ženska z aplikacijo Tinder
FOTO: Shutterstock

Vseeno pa ne smemo demonizirati aplikacij za zmenke, kot sta na primer Tinder ali Bumble, je jasna Remčeva, saj nekaterim ljudem ustreza takšen način spoznavanja ljudi in so zanje lahko zelo dobra alternativa. Vseeno pa po njihovih opažanjih številni vseeno pogrešajo tisti stik v živo in možnost, da človeka "takoj začutiš" – ali ti ustreza, ali je prisotna energija, ali pogovor sploh steče.

Prav tu organizatorke vidijo eno od glavnih prednosti dogodkov za samske. Vsi se jih namreč udeležijo z istim namenom in tako ni treba ugibati, ali je oseba samska, ali jo sploh zanima spoznavanje, ali bo pristop razumela kot vsiljiv. "Če prideš na dogodek, ki je namenjen prav temu, da nanj pridejo ljudje, ki iščejo zvezo oziroma želijo spoznati nekoga novega, je veliko lažje pristopiti," je prepričana Oblakova.

'V živo lahko takoj začutiš, ali iskrica je'

Sogovornice kot enega od problemov spletnega zmenkarjenja vidijo tudi preveliko izbiro. Lea Mioč izpostavlja, da je lahko pri aplikacijah stikov toliko, da posamezen stik hitro izgubi svojo težo in pomen. "Človek postane preobremenjen, vse skupaj mu je odveč, pogovor pa lahko hitro obstane pri površnem 'hej – hej'. V živo je drugače," pravi. Tudi petminutni pogovor lahko namreč pove več kot dolgotrajno dopisovanje.

Tudi Oblakova opozarja na izgubo časa, ki se lahko hitro zgodi pri spletnih stikih. Z nekom si lahko namreč dolgo dopisuješ, nato pa na prvem srečanju ugotoviš, da iskrice ni. "V živo pa lahko takoj vidiš, ali ti nekdo ustreza in ali ti njegova energija odgovarja. S tem si prihraniš čas, ki ga nimamo vsi na pretek," pove.

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Bratkovičeva pa ob tem izpostavlja še eno težavo ali celo nevarnost spleta. Spletna in resnična različica človeka sta lahko namreč precej različni. "Način, kako se odzivamo v živo, se lahko razlikuje od načina, kako komuniciramo prek družbenih omrežij." Če si želiš partnerskega odnosa, pravi, mora ta slej ko prej preiti z zaslona na spoznavanje v živo. Zveza namreč pomeni bližino, dotik, skupni čas in vsakdanje sobivanje, dodaja.

Ko prijatelj postane tvoj najboljši 'oglas'

Dogodek Pitch & Pair je v tem smislu nekoliko drugačen od klasičnega hitrega zmenka. Koncept sta Nika Bratkovič in Lea Mioč prenesli iz tujine, potem ko sta tudi sami razmišljali, kako se zmenkarjenja lotiti bolj proaktivno in brez aplikacij. Prvi dogodek, ki je bil tudi prvi tovrsten dogodek v Sloveniji, sta izvedli 21. novembra 2024 v Zorici.

Format bi lahko nekoliko šaljivo opisali kot "prodajo prijateljev", sta se strinjali. Na odru namreč prijatelj predstavi svojega samskega prijatelja ali prijateljico. Sogovornici poudarjata, da tu ne gre za posmeh predstavljeni osebi, temveč da ideja izhaja iz ljubezni do prijatelja. "Imaš samskega prijatelja, za katerega se sprašuješ, zakaj mora biti ta oseba vedno peto kolo, če pa je tako super človek. Zakaj si tudi ona ne bi zaslužila nekoga?" esenco njihovega dogodka opiše Lea Mioč.

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Prav v tem z Niko Bratkovič vidita dodano vrednost dogodka – za predstavljeno osebo nekdo stoji. "Nekdo zanjo jamči, nekdo potrdi, da je v redu," pravi Bratkovičeva. Pri aplikacijah namreč vidiš predvsem fotografijo in kratek opis, pri Pitch & Pair pa osebo predstavi nekdo, ki jo pozna, jo ima rad in lahko pokaže tako njene najboljše kot tudi manj popolne plati.

Predstavitve trajajo od tri do pet minut. Organizatorki pa udeležencem pošljeta tudi usmeritve, a ne strogega scenarija. Želita si namreč predvsem, da predstavitve niso suhoparne in da ne ostanejo pri plehkih opisih, kot sta na primer "je prijazna" ali "rad potuje", saj to o značaju osebe ne pove veliko. Bolj ju zanima karakter: zgodbe, posebnosti, humor, "tisto, zaradi česar je oseba res ona".

Od kvizov do iger in športnih dogodkov

Ljubljanski dejt pa stavi predvsem na strukturirano, a sproščeno spoznavanje v živo. Organizirajo manjše dogodke, na katerih je od 32 do 40 ljudi, in večje, ki se jih udeleži od 150 do 300 ljudi. Slednji so običajno bolj sproščeni in se pogosto razvijejo v zabavo.

"Septembra imamo načrtovan en večji dogodek, na novo pa bomo preizkusile tudi manjši športni dogodek. Načrti so torej: več dogodkov, bolj raznoliki dogodki, širitev po Sloveniji in segmentacija — ne samo po starosti, ampak tudi po drugih vidikih." - Ema Oblak in Darja Remc

Manjši so medtem bolj podobni hitrim zmenkom, vseeno pa se organizatorke po besedah Oblakove skušajo izogniti "filmski predstavi" t. i. speed datinga, kjer se osebi usedeta druga pred drugo in nato v nelagodni tišini iščeta vprašanja. Zato dogodke vedno vodijo. Pripravljajo kvize, igre, "icebreakerje", pa tudi športne dogodke.

Ob prihodu udeleženci dobijo imenske oznake in naloge za lažje prebijanje ledu, nato pa se lahko vključijo v različne igre ali preprosto pristopijo do nekoga, če jim je to blizu.

"Eden naših glavnih ciljev je, da je vsem prijetno in da se dobro počutijo," pravi Oblakova, Darja Remc pa dodaja, da želijo dogodek zastaviti predvsem kot izkušnjo, ki je vedno nekaj posebnega in drugačna. Če se torej nekdo udeleži več dogodkov, ne bi smel imeti občutka, da se vsakič ponavlja ena in ista zgodba.

Kaj pa uspešnost teh dogodkov?

Da takšni dogodki niso le ideja na papirju, kažejo tudi odzivi. Pri Pitch & Pair so po prvih treh dogodkih zbrali podatke o 30 predstavljenih osebah. Od teh jih je šest v razmerju, kar po besedah Lee Mioč pomeni približno 20-odstotno uspešnost med predstavljenimi. Vsaj 85 odstotkov jih je šlo na najmanj en zmenek, okoli 90 odstotkov pa jih je navezalo vsaj nov stik – lahko romantičen, prijateljski ali zgolj poznanstvo.

"Oktobra pripravljava LGBTQ friendly izvedbo Pitch & Pair. V dogovorih sva tudi za večjo zimsko izvedbo dogodka v notranjem prostoru. Imava še ideje za druge različice Pitch & Pair, ki ne bi bile nujno klasična PowerPoint predstavitev prijatelja." - Nika Bratkovič & Lea Mioč

Zanimivo je tudi, da sta partnerja prek dogodka spoznali tudi organizatorki sami. Obe sta projekt začeli samski, danes pa sta v zvezi z osebama, ki sta bili predstavljeni na Pitch & Pair. "Na neki točki, ko sva obe spoznali partnerja, bi lahko rekli: zdaj sva poskrbeli zase, vi pa se znajdite sami. A želiva vračati skupnosti in jo soustvarjati," pravi Bratkovičeva.

Pri Ljubljanskem dejtu takšne statistike sicer ne vodijo, prav tako ne spremljajo, kaj se po dogodkih zgodi z vsemi povezavami, ki tam nastanejo. So se jim pa po besedah Darje Remc nekateri pari sami javili in potrdili zvezo. Poudarjajo, da poleg romantičnih zvez nastaja tudi veliko prijateljstev.

Prav to je, kot poudarjajo, pomemben del zgodbe. Tudi če nekdo na dogodku ne najde partnerja, lahko spozna nove ljudi. Ema Oblak pripoveduje, da se po njihovih dogodkih pogosto zgodi, da skupina ljudi skupaj nadaljuje večer, gre na pijačo ali pico. Nekateri se pozneje družijo tudi v prostem času, hodijo skupaj v hribe ali na druge aktivnosti.

Skupnost kot odgovor na osamljenost

Tovrstni zmenkarski dogodki pa niso le odgovor na utrujenost od aplikacij, ampak tudi na širšo potrebo po stikih in skupnosti. Ljudje, pravijo sogovornice, ne iščejo vedno samo partnerja. Včasih iščejo prostor, kamor lahko pridejo sami, ne da bi se počutili čudno. Prostor, kjer je jasno, da so tudi drugi tam zato, da spoznajo nekoga novega.

"Ljudje po dogodku velikokrat pridejo do nas in se nam zahvalijo, a ne le zaradi možnosti, da bi spoznali partnerja, temveč že zato, da imajo možnost druženja," pravi Oblakova. Po njenih besedah je prav to eden najlepših delov projekta: da je iz dogodkov nastala tudi skupnost.

Podobno pri Pitch & Pair sogovornici poudarjata, da mora biti vzdušje sproščeno in sprejemajoče. Po dogodkih zberejo povratne informacije in format sproti prilagajajo. Dodali so denimo nalepke, da se lažje vidi, kdo je samski, ali rezervirane stole spredaj, da se predstavljeni lažje usedejo. "Želiva, da se ljudje počutijo sprejete in udobno. Ni namreč lahko nastopati pred polno dvorano, zato poskušava ustvariti sproščeno vzdušje. Veliko k temu prispeva tudi moderator Žan, ki dogodek naredi bolj zabaven, pozitiven in včasih skoraj kot mini roast prijateljev," dodaja Bratkovičeva.

Možnost tistega, kar je digitalni svet potisnil ob stran

Skupni imenovalec obeh dogodkov je sicer morda prav to: manj algoritma, več poguma, manj neskončnega dopisovanja, več pogleda v oči ter manj popolno izbranih fotografij in več nepopolnih, a resničnih trenutkov.

Sogovornice se strinjajo, da prvi korak ni vedno lahek. A včasih že to, da se nekdo izpostavi in jasno pokaže, da je pripravljen iskati, nekaj premakne. Lea Mioč meni, da lahko tovrstni dogodki predstavljajo dober "ledolomilec" oz. način prebijanja ledu, ki je predvsem zabaven. "Četudi si na koncu ne najdeš zmenka, imaš dober večer," pravi.

Morda je prav v tem razlog, da se takšni dogodki vračajo. Ne obljubljajo ljubezni na prvi pogled, ne zagotavljajo popolnega ujemanja in ne rešijo vseh zadreg sodobnega zmenkarjenja. Ponudijo pa nekaj, kar je digitalni svet pogosto odrinil na stran – možnost, da nekoga začutiš v živo in da pogovor steče brez zaslona.

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KOMENTARJI6

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rok1211
16. 08. 2026 09.15
hvala, že boljše novice
Odgovori
0 0
galeon
16. 08. 2026 09.13
Še malo pa boste še sexat začel preko kamerc tako kot to počnejo Japonci. Beeeeee.
Odgovori
+1
1 0
16. 08. 2026 09.09
AI ne ve, kaj je lepo in nima čustev. Enough said.
Odgovori
0 0
jablan
16. 08. 2026 09.04
Zato ker je to edino normalno
Odgovori
+2
2 0
Artechh
16. 08. 2026 09.01
Lol… komu od zacetka ni blo jasno da namen aplilacij biznis, za katerega rabis uporabnike. Vsak par ki je uspesen ej za njih izgubljen de dobljen biznis…
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+2
2 0
Slovenska pomlad
16. 08. 2026 08.58
Še dobro...samo ubogi SDS Hoivik gre na streho.
Odgovori
-3
0 3
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