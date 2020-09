Ljubezen do avtomobila močnejša od želje po čistejšem okolju?

Si predstavljate, da se po enem od turistično najbolj obiskanih delov prestolnice in Plečnikovem arhitekturnem dosežku – Tromostovju – dnevno premikajo kolone vozil in celo mestni avtobusi? Mlajši si verjetno ne, saj tega niso doživeli, a žal je bil to še dve desetletji nazaj povsem običajen prizor.

Pred 19 leti se je v prestolnici Slovenije odvil prvi Evropski teden mobilnosti (ETM). Če smo sedaj že navajeni, da je center mesta zaprt za motorni promet in da se lahko po Slovenski cesti mimo hotela Slon lahko zapeljejo le vozila LPP in tista z dovolilnico, pa je bila takratna zapora Slovenske ceste in ožjega mestnega središča osrednji dogodek tiste jeseni. Ulico s(m)o preplavili pešci, kolesarji in rolarji, ki s(m)o vsaj za en dan dobili občutek, kako bi bilo, če mestno središče ne bi bilo več polno hrupne in smrdeče pločevine. In očitno je bil občutek 'svobode' ravno dovolj velik, da se je praznovanje ETM prijelo. Tako vsako leto med 16. in 22. septembrom praznujemo ETM, praznovanje pa se je od leta 2001 dalje razširilo tudi na druga slovenska mesta.

Kdo bi si mislil, da bomo Slovenke in Slovenci spremenili svoje razmišljanje in prikimali zaprtju mestnih središč za promet. Me prav zanima, kako debelo bi pogledali, če bi se po Čopovi in čez Prešernov trg namesto gruče pešcev valile kolone vozil. Verjetno bi župana Zorana Jankovićatakoj vprašali po zdravju.