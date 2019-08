Ljubezen do piva se že dolgo ne meri več v tem, koliko vrčkov spijete

Pivomanijo, praznik ljubiteljev piva pripravlja mala lokalna pivovarna, ki praznuje rojstni dan. Pivo ni teklo v potokih, prav spoštljivo so ga okušali, kajti ljubezen do piva se že davo ne meri več v tem, koliko vrčkov spijete, ampak v tem, kako dobro ga poznate in cenite kakovost. In pravih ljubiteljev je toliko, da so bile vstopnice za ta dogodek razprodane, še preden se je odprla prva pipa.