Ljubezen, moč, izdaja: Tosca in Otello

V sredo, 3. septembra, ob 20:00, bo v okviru 73. Ljubljana Festivala tragičen ljubezenski trikotnik operne dive Florie Tosce, njenega ljubimca, slikarja Maria Cavaradossija, in zlobnega šefa policije Barona Scarpie, ponovno zaživel na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma - tokrat v posebni obliki, ki bo predstavila izbor nekaterih najslavnejših arij iz opere.
Pod taktirko dirigenta Modestasa Pitrnasa, umetniškega vodje Litovskega nacionalnega simfoničnega orkestra, bo nastopila svetovno priznana sopranistka Sondra Radvanovsky, ena vodilnih interpretk bel canta in Verdijevih del. Pridružila se ji bosta tenorist Jonathan Tetelman, znan tudi po snemanju albumov za ekskluzivno glasbeno založbo Deutsche Grammophon, ter bas-baritonist Sir Bryn Terfel, ki je bil za svoje umetniško delo leta 2017 odlikovan z viteškim nazivom.
Le nekaj dni kasneje, v ponedeljek, 8. septembra, ob 20:00, pa bo v Cankarjevem domu uprizorjeno še eno izmed poznejših del Giuseppeja Verdija, italijanska opera v štirih dejanjih Otello, z libretom Arriga Boita.
V izvedbi Opere in baleta SNG Maribor bo zaživela globoko čustvena zgodba o ljubosumju, manipulaciji in tragediji. Beneški general Otello po vrnitvi iz bitke nasede spletkam zlobnega častnika Jaga in v prepričanju, da ga ljubljena žena Desdemona vara, najprej ubije njo, nato pa po odkritju svoje zmote še sebe.
Uprizoritev bo režiral Guy Montavon, mednarodno priznan ženevski režiser, ki je deloval v nekaterih največjih opernih hišah v Livornu, Pisi, Lyonu in Saarbrücknu. Glasbeno vodstvo bo prevzel italijanski dirigenta Roberto Gianola, glasbeni direktor Istanbulske državne opere in baleta, sodelovala pa bo tudi madžarska zborovodkinja Zsuzsa Budavári Novak.
Glavne vloge bodo interpretirali urugvajski tenorist Carlos Marcelo Ventre, ki je leta 1994 debitiral v milanski Scali, slovenska sopranistka Sabina Cvilak, prejemnica Glazerjeve listine za izjemne umetniške dosežke, ter slovenski baritonist Luka Brajnik, prejemnik štipendije Mednarodne fundacije Richarda Wagnerja iz Bayreutha. Skupaj bodo poskrbeli, da bo Verdijev nesluteni glasbeno-dramatični vrhunec življenja doživel prav posebno uprizoritev.
Poletje na 73. Ljubljana Festivalu bo potekalo v znamenju umetnosti, ki združuje mojstrstvo, čustva in eleganco. Vstopnice so na voljo na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na bencinskih servisih in Eventimovih prodajnih mestih.
