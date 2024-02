Ljubezen na onkologiji: ko se v najtežjih trenutkih stke najmočnejša vez

Njuni poti sta se prvič prekrižali na hodniku bolnišnice, kjer sta se oba zdravila zaradi raka. Gašper je zaradi Hodgkinovega limfoma prestal 20 obsevanj, preden je bolezen prešla v remisijo. Klara pa ima za seboj 16 kemoterapij, odstranili so ji obe dojki, jajčnike in jajcevode, nato je imela še 25 obsevanj, osem ciklov kemoterapij in eno leto novih zdravil. "Lansko leto februarja sem dokončno zaključila to zgodbo zdravljenja," pravi Klara.

Takrat sta bila že do ušes zaljubljena, a le dober mesec po tem, ko je Klara zaključila zdravljenje, sta izvedela, da se je Gašperju bolezen ponovila. "Moram čisto iskreno priznati, da so ljudje okoli mene težje to sprejeli kot jaz," pravi Gašper.

"Meni osebno je bilo veliko težje, ko je on bil bolan, kot pa ko sem bila jaz. Najbolj mi bo v bistvu ostal v spominu en trenutek, ko je bil on pač čisto sesut in takrat se je res že šlo za življenje in smrt, ker po kemoterapiji ti imunski sistem res pade, kar pomeni, da je ena vročina lahko usodna," pravi Klara.