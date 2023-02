Zgodba o kurentih ni samo zgodba o ohranjaju ljudskih običajev. Govori tudi o tem, da se lahko stari običaji tudi malce spremenijo, ne da bi izgubili vrednosti in pomena. Kurent je simbol divje moči in plodnosti, zato so se vanj včasih lahko oblekli le neporočeni fantje. Danes pa se pod masko pogosto skrivajo tudi dekleta. A to se je zgodilo čisto spontano, med ljudmi. Zaradi ljubezni in prijateljstva. Kurenti pa zato svoje poslanstvo kvečjemu še bolje izpolnjujejo.