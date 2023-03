Slovenija je majhna, a zelo bogata vinorodna dežela. V treh vinorodnih deželah, Podravju, Posavju in na Primorskem, letno pridelajo do 900 tisoč hektolitrov vina. Del te bogate ponudbe so pred dnevi na Štajerskem, v Selnici ob Dravi, lahko okušali ljubitelji dobre kapljice na že 14. mednarodnem dogodku Vinske brbončice. Razvajali pa so se tudi z vrhunsko hrano.