Ljubitelji snega, ni še vse izgubljeno: prihajajo nove snežinke

V višjih legah lahko zapade od 10 do 20 centimetrov

Kot kažejo zadnji izračuni meteoroloških modelov, bo do jutri zjutraj, ko bo sneženje povsod ponehalo, v višjih legah južne Slovenije zapadlo od 10 do 20 centimetrov suhega snega. Tudi nekatere nižje ležeče kraje, predvsem tiste, ki ležijo južno od Ljubljane, bo lahko prekrila od pet- do desetcentimetrska snežna odeja. Sneg bo verjetno zvečer in ponoči na rahlo pobelil tudi nižine preostalega dela Slovenije, še najmanj možnosti za to je na skrajnem severovzhodu države, v severnem delu Ljubljanske kotline in seveda v nižjih delih Primorske.