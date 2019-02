Odgovorno v gore: derezice niso zamenjava za gorniške dereze

Čeprav je v dolini skorajda že pomlad, v gorah vladajo zimske razmere, na kar moramo biti ustrezno pripravljeni in se v gore odpravljati načrtovano in odgovorno, s primerno opremo in znanjem, poudarja strokovni sodelavec PZS Matjaž Šerkezi ter opozarja, da so za obisk visokogorja primerne samo 12-zobe dereze, nikakor pa ne derezice.

Čeprav je v dolini skorajda že pomlad, v gorah vladajo zimske razmere. FOTO: Manca Čujež

Snežna odeja se bo ob koncu tedna na prisojnih legah hitro preobražala in v sredogorju tudi talila, nevarnost proženja snežnih plazov bo večinoma tretje stopnje. V gore le s popolno zimsko opremo Obiskovanje gora pozimi zaznamujejo nižje temperature, krajši dan, zaprte planinske koče in specifične snežne razmere, na kar moramo biti ustrezno pripravljeni ter se v gore odpravljati načrtovano in primerno opremljeni. Strokovni sodelavec PZS in alpinistični inštruktor Matjaž Šerkezi svetuje popolno zimsko opremo – plazovni trojček, cepin, dereze in čelado.

Derezice niso primerna zamenjava za klasične 12-zobe gorniške dereze. FOTO: Manca Čujež

Pred vsako turo je treba preveriti stanje opreme in snežne razmere na območju, kamor se odpravljamo. Poleg tehnične opreme za hojo v gore pozimi potrebujemo vso opremo kot za gore v letnih, kopnih razmerah, dodatno pa še dobre zimske planinske čevlje, gamaše za zaščito pred vdorom snega v čevlje, kakovostna oblačila, ki ščitijo pred vetrom, mrazom in vlago ter imajo dobre izolacijske lastnosti. Potrebna je tudi zaščita pred močnim soncem, ne pozabimo niti na rezervna oblačila in čelno svetilko ter zaradi zaprtih planinskih koč na več tople tekočine in hrane v nahrbtniku.

In ko uporabljate dereze, v roke sodi cepin, ne pohodne palice, na glavo pa čelada. FOTO: Manca Čujež

Derezice niso primerna zamenjava za klasične 12-zobe gorniške dereze “Za obisk visokogorja so edina pravilna izbira 12-zobe gorniške dereze,”opozarja Šerkezi: "Dereze so namreč dereze - tiste 12-zobe, klasične, polavtomatske ali avtomatske, specialne ali pohodne ... Derezice oz. verige pa v nobenem primeru niso dereze in niso primerna zamenjava za klasične dereze z 12 zobmi ter so nevarne, če se uporabljajo v gorah oz. tam, kjer teren tega ne dopušča! Derezice so odlične za hojo po poledenelih in zasneženih gozdnih cestah, v urbanih okoljih ali pa po pobočjih gozdne Pokljuke in Velike planine, niso pa namenjene hoji v gore. In ko uporabljate dereze, v roke sodi cepin, ne pohodne palice, na glavo pa čelada." O razliki med derezami in derezicami piše tudi na spletni strani GRS Kamnik. Prav tako je obvezen del tehnične opreme vsakega gornika plazovni trojček, ki ga sestavljajo lavinska žolna za grobo določanje lege ponesrečenca, lavinska sonda za fino določanje lege ponesrečenca in lavinska lopata za hitro in učinkovito izkopavanje, saj je možnost za preživetje v snežnem plazu največja v prvih 15 minutah po zasutju.

Obvezen del tehnične opreme vsakega gornika je plazovni trojček, ki ga sestavljajo lavinska žolna za grobo določanje lege ponesrečenca, lavinska sonda za fino določanje lege ponesrečenca in lavinska lopata. FOTO: Manca Čujež