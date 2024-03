Ljubiteljski vremenar: 'Plaščev še nikar ne pospravite'

Pomlad je že v prvih dneh pokazala zobe, saj ji je zima v slovo še pomahala z repom. Močna sodra in toča sta konec tedna povzročila veliko škodo v sadovnjakih in vinogradih, plodovi in poganjki so uničeni, marelic ponekod sploh ne bo. Kaj sledi? Kakšna bo pomlad, bodo sadjarji, vrtičkarji in vsi ki imajo kakšno sadno drevo kot vsako leto trepetali pred pozebo v kritičnih časih razvoja? Kaj pravi pratika? Bo dežja to pomlad dovolj? O vsem tem z ljubiteljskim vremenarjem Dušanom Kaplanom.