Ljubiti narcisa: začetna popolnost, ki te 'zasvoji', in travma, ki ostane

Oseba z narcistično osebnostno motnjo tako kot mitološki lik Narcis občuduje samo sebe, prepričana je, da je nekaj posebnega in da si zato zasluži poseben položaj. Zaradi takšnega razmišljanja je v odnosu do drugih samopoveličevalska in izkoriščevalska. Vendar pa je to samo zunanja podoba, opozarjajo pri programu OMRA (akronim: Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja). Globoko v sebi so namreč zelo prestrašeni, ranljivi in občutljivi ter zato stalno na preži, da bi se zaščitili.

Narcistična osebnostna motnja se torej odraža v obliki globoke potrebe po občudovanju, pretiranega občutka lastne pomembnosti in pomanjkanju empatije. Takšnim ljudem je pogosto skupno tudi, da so navdušeni le nad lastnimi idejami in stremijo k temu, da se vse vrti okoli njih, ne glede na stiske ljudi v njihovi okolici, ki jih takšno vedenje prizadene. Izraženi sta disocialnost (zanemarjanje pravic in občutkov drugih oseb) in dezinhibicija (težnja k nepremišljenim dejanjem kot odziv na zunanje ali notranje dražljaje ter tudi hitro, nepremišljeno odzivanje, težave z zbranostjo in pozornostjo, neodgovornost, nepremišljenost in pomanjkanje načrtovanja).

Dolgotrajna zveza z osebo z izraženimi narcističnimi potezami lahko privede tudi do sindroma narcistične zlorabe, še opozarja program OMRA.