Ljubljana bo gostila 16 kuharskih zvezdnikov z vsega sveta

Ljubljana bo v prihodnjih dneh že tretjič postala evropska kulinarična prestolnica. Od sobote do ponedeljka bo na Evropskem simpoziju hrane, enemu od najpomembnejših gastronomskih festivalov v regiji, gostila 16 kuharskih zvezdnikov in ostalih strokovnjakov za prehrano z vsega sveta ter več kot 30 tujih medijskih ekip. Ne le kulinarična doživetja v ospredju bodo tudi razprave o trajnostnem odnosu do hrane in oblikovanju odgovornejših prehranjevalnih navad. Kot je povedala kuharska mojstrica Ana Roš, postavlja dogodek Slovenijo na gastronomski zemljevid, kamor tudi sodi.