Ljubljana bo teden mobilnosti obeležila z več kot 80 dogodki

Mestna svetnica in predsednica odbora Evropskega tedna mobilnosti v Ljubljani Jelka Žekar je na današnji novinarski konferenci uvodoma spomnila, da so slogan letošnje kampanje Evropski teden mobilnosti Varčne poti, na Mestni občini Ljubljana pa so ga spremenili v Var(č)ne poti, saj da morajo biti poti ne le trajnostne, temveč tudi varne. Kot je pojasnila, letos v tem času predvidevajo 10 trajnih ukrepov, 17 tedenskih ukrepov in več kot 80 dnevnih dogodkov. Vsi dogodki bodo za obiskovalce brezplačni.

V Ljubljani so v tej luči napovedali odprtje novega koloparka v Podutiku, sedmega v mestu, ter prenovi dveh cest. Predvidoma septembra naj bi steklo urejanje Linhartove ceste, s katero bo med drugim poskrbljeno za varnejše površine za pešce in kolesarje, ob tem pa za dodaten pas za javni promet; prenovljen pa naj bi bil tudi odsek Litijske ceste med Hruševsko cesto in Kajuhovo ulico.

Povedal je tudi, da so v ponedeljek dokončno zaprli Petkovškovo nabrežje med Resljevo in Rozmanovo ulico, tako da je to zdaj območje za pešce. Zaprli so še dve tretjini Čufarjeve ulice od Miklošičeve do Resljeve ceste, zdaj delajo naprej do Kotnikove ulice. Tudi to bo le območje za pešce. Poleg tega so v ponedeljek dobili uporabno dovoljenje za Center Rog, uradno odprtje bo prihodnji mesec, je nanizal.

Odprtje bazena Ilirija z garažo s 361 parkirnimi mesti je napovedal za naslednje leto. S tem bodo dobili priložnost za razmislek o prometu znotraj območja Bleiweisove, Šubičeve, Slovenske in Gosposvetske ceste. Tega področja v celoti ne bodo zapirali, saj so tam poleg prebivalcev tudi pomembne državne institucije, bodo pa sprejeli ukrepe za zmanjšanje števila vozil na tem območju, je sklenil Janković.