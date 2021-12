Ljubljana četrto najtemnejše mesto na svetu

Od naravne sončne svetlobe do umetne razsvetlitve. Kot kaže je Ljubljana, kljub razkošni praznični osvetlitvi, še vedno premalo svetla, da bi se na seznamu 50 najsvetlejših prestolnic sveta uvrstila med najsvetlejša mesta na svetu.

Feel Good Contacts je analiziral povprečno število dnevnih svetlobnih ur, stopnjo svetlobne onesnaženosti, umetno stopnjo svetlosti in število objav na Instagramu, ki prikazujejo luči v mestu, in razkril najsvetlejša mesta na svetu. To so velika mesta z veliko populacijo – večina ne bi bila presenečena, če bi na vrhu seznama videli oglaševalska žarišča, kot sta London in Dubaj. A na vrhu seznama je Savdska Arabija – ker je bila do nedavne rasti urbanih mest večinoma odprta puščava, prejema neprimerljivo raven sončne svetlobe.

icon-expand Najsvetlejša mesta na svetu FOTO: Feel Good Contacts

Najsvetlejše mesto na svetu je Riad v Savdski Arabiji. Najsvetlejše in najbolj naseljeno mesto v državi se nahaja sredi puščave An Nafud – odprte peščene ravnine, ki pokriva 103.600 km². Bližnjevzhodno mesto se sooča z dolgimi, vročimi in svetlimi poletji, v nasprotju s kratkim zimskim obdobjem. Riad je s povprečno več kot osmimi urami sončne svetlobe na dan seveda eno najsvetlejših mest na planetu. Finančno središče Savdske Arabije, ki ne izkoristi le naravne svetlobe, osvetljujejo tudi ulične luči, poslovne zgradbe in letni festival. To se jasno kaže v njegovi stopnji svetlobnega onesnaženja, ki je skoraj 19 mcd/m².

Na seznamu 50 glavnih mest na vseh celinah sveta je Lightpolutionmap.com razkril stopnjo svetlobne onesnaženosti in umetno stopnjo svetlosti vsakega mesta. Za vsako mesto so vzeli letno število sončnih ur, glede na trajanje sonca, in to delili s 365, da so dobili povprečno dnevno število sončnih ur. Na Instagramu so uporabili iskalni izraz '#(city)lights' in zabeležili skupno število objav pod vsakim ključnikom. Od Mednarodne agencije za preprečevanje slepote pa so pridobili podatke o stopnji izgube vida po državah v letu 2020.

Rusko glavno mesto, znano po božičnih lučkah, je drugo najsvetlejše mesto na svetu. Čeprav ima Moskva v povprečju le pet ur dnevne svetlobe, je mesto osvetljeno z množico svetlobe, ki jo je ustvaril človek. S stopnjo svetlobnega onesnaženja nekaj več kot 20 mcd/m² je najvišja na seznamu v tej kategoriji. Ni presenetljivo, da se to mesto, pokrito z nebotičniki in znano po novoletni osvetlitvi, uvršča med najsvetlejše na planetu. Več kot 11.000 objav na Instagramu ima oznako #MoscowLights, ki prikazuje uspeh prazničnih svetlobnih šovov. Washington, D. C, se uvršča na tretje mesto. Mesto je v povprečju pri skoraj sedmih urah sončne svetlobe na dan naravno svetlo. Ob božiču se mesto zasveti v vrsti svetlobnih predstav od Winter Walk do Zoolights v Narodnem živalskem vrtu. V preostalem delu leta 75.000 uličnih luči okoli DC ohranja mesto svetlo. Stopnja svetlobnega onesnaženja Washingtona je skoraj 18 mcd/m², kar je tretje največje na svetu! London je malo verjeten kandidat za najsvetlejše mesto na svetu, Anglija pa je tako pogosto povezana s turobnim nebom, dežjem in kratkimi poletji. Kljub temu, da ima v povprečju nekaj manj kot 4,5 ure dnevne svetlobe, je London eno najsvetlejših mest na svetu. Kolikor temu mestu primanjkuje naravne svetlobe, to nadomesti z uličnimi lučmi in praznovanji. Stopnja svetlobnega onesnaženja Londona je nekaj več kot 11, vendar so mu njegovi svetlobni festivali zagotovili mesto med petimi najsvetlejšimi na svetu. Južnoameriška prestolnica rdečega vina in zrezkov je eno najsvetlejših mest na planetu. Buenos Aires ima v povprečju nekaj manj kot sedem ur sončne svetlobe na dan in ima četrto najvišjo stopnjo onesnaženosti naravne svetlobe. Čeprav je glavno mesto Argentine pokrito z umetnimi lučmi, je stopnja svetlobnega onesnaženja več kot 12 mcd/m²! Leta 2019 je Buenos Aires dokončal prehod s starih natrijevih luči na 100-odstotno LED ulično razsvetljavo. V okviru projekta je bilo nameščenih več kot 160.000 uličnih luči po mestu, na območjih za pešce, zelenih površinah in stranskih ulicah. Vseh pet najsvetlejših mest, razen Buenos Airesa, se nahaja na severni polobli Zemlje, ki dobi več ur neposredne sončne svetlobe na dan.

icon-expand Najtemnejša mesta na svetu FOTO: Feel Good Contacts

Medtem je najtemnejše mesto na svetu Bogota v Kolumbiji. Stopnja svetlobnega onesnaženja Bogote je nekaj manj kot 3 mcd/m², kar jo uvršča na dno lestvice. Ima tudi eno najnižjih stopenj umetne svetlosti pri nekaj manj kot 3000 μcd/m². Pravo čudo je, da je drugo najtemnejše mesto na svetu glavno mesto Islandije Reykjavík. Če ste že slišali za slavno sezono 'polnočnega sonca', kjer lahko dnevi trajajo tudi do 22 ur, sonce pa nikoli popolnoma ne zaide, boste morda presenečeni, ko boste videli Reykjavík tako daleč na seznamu. Mesto Luxembourg, ki se nahaja med Francijo, Nemčijo in Belgijo, je tretja najbolj temna prestolnica na svetu. Prestolnica Luksemburga dobi v povprečju nekaj manj kot pet ur sončne svetlobe na dan, kar je posledica kratkih zimskih dni. Raven naravne svetlosti je presenetljivo nizka pri 3,5, kar kaže, kako malo dnevne svetlobe pade na Luksemburg. Na četrto mesto najtemnejših mest na svetu se je uvrstila slovenska prestolnica Ljubljana, ki v povprečju dobi nekaj več kot pet ur sončne svetlobe na dan, kažejo podatki raziskave. Podatki kažejo še, da so v državah najtemnejših mest stopnje izgube vida na splošno nizke. Leta 2020 je približno štiri odstotke prebivalstva Islandije in Luksemburga izgubilo vid. Za primerjavo, z enako usodo se je soočilo več kot 12 odstotkov prebivalstva Savdske Arabije, medtem ko je takih v Rusiji 14 odstotkov.