Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Ljubljana Coffee Festival prihaja v Center Rog: več kot 60 razstavljavcev, premiera filma in svetovna imena kave

Ljubljana, 22. 09. 2026 00.15 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
LJFS

26. in 27. septembra bo Ljubljana za dva dni postala stičišče ljubiteljev kave, baristov, pražarjev, pridelovalcev in vseh, ki jih zanima, kaj se skriva za dobro skodelico kave. Letošnji Ljubljana Coffee Festival bo največji doslej, obiskovalce pa čakajo degustacije, tekmovanja, delavnice, mednarodni strokovnjaki in posebna premiera dokumentarnega filma iz Kolumbije z Mojco Mavec.

Kava je za večino jutranji ritual. A za dobro skodelico se skriva precej več - od porekla in načina obdelave kavnega zrna do praženja, priprave in znanja ljudi, ki jo ustvarjajo.

Prav v ta svet bo mogoče pokukati na letošnjem Ljubljana Coffee Festivalu, ki se ob največji izvedbi doslej seli v Center Rog. Več kot 60 razstavljavcev bo predstavilo domačo in mednarodno specialty coffee sceno, obiskovalci pa bodo lahko kavo ne le pili, temveč jo tudi okušali, primerjali in spoznavali.

Od redkih kav do vodenih degustacij

Osrednji prostor festivala bo Roaster Village, kjer se bodo predstavile vodilne domače in tuje specialty pražarne. Na voljo bodo različna porekla, načini obdelave ter tudi redke in tekmovalne kave.

V Sensory Cupping Roomu bodo obiskovalci na vodenih degustacijah raziskovali razlike med posameznimi kavami, v The Labu pa bodo mednarodni strokovnjaki, znanstveniki in pridelovalci govorili o pripravi kave, senzoričnem zaznavanju, fermentaciji, obdelavi in ustvarjanju okusa.

Med gosti bodo tudi Nestor Lasso, Klaus Thomsen iz Coffee Collective in dr. Samo Smrke.

OGLEJ SI PROGRAM

LJFS

Mojca Mavec in zgodba iz Kolumbije

Eden osrednjih dogodkov bo premiera dokumentarnega filma Colombia, The Origin of Excellence, ki je nastal v sodelovanju med Mojco Mavec in ekipo Stow Coffee.

Film gledalca popelje v Kolumbijo in med ljudi, ki ustvarjajo nekatere najbolj cenjene kave na svetu. Ekipa je obiskala 12 priznanih in nagrajenih kavnih posestev, kjer spoznava tradicijo, sodobne metode obdelave in nenehno iskanje kakovosti.

Pred premiero bo Mojca Mavec predstavila tudi nastanek filma.

Zgodba tako ni le zgodba o kavi, ampak predvsem o ljudeh, njihovem delu in kraju, iz katerega kava prihaja.

LJFS

Ko kava postane tekmovanje

Na festivalu bo mogoče spremljati tudi Barista Battle in Latte Art Throwdown, kjer bodo baristi pokazali znanje, natančnost in ustvarjalnost.

Program bodo dopolnili True Artisan Café, Mixology in Industry Zone, kjer se bodo predstavili proizvajalci profesionalne opreme in tehnoloških rešitev.

Pomemben del programa bo tudi LCF Panel Forum: The Evolution of Specialty Coffee in Slovenia, Croatia and Serbia. Na enem odru se bodo zbrali Tine Čokl, Peter Ševič, Matija Hrkać in Nenad Stojanović, pogovor pa bo moderirala Mojca Mavec. Govorili bodo o začetkih specialty kave v regiji, razvoju pražarn in kavarn ter prihodnosti kavne kulture.

Letos prvič tudi čaj, kakav in čokolada

Novost letošnjega festivala je Tea & Chocolate Village, ki bo obiskovalcem približal kakovostne čaje, sledljivi kakav in vrhunsko čokolado.

Obiskovalci se bodo lahko udeležili tudi praktičnih delavnic priprave espressa in filter kave – zato festival ni namenjen le profesionalcem, temveč tudi vsem, ki želijo doma pripraviti boljšo skodelico.

FOTO 3

Festival tudi za prihodnje generacije

Izobraževanje ostaja eden pomembnih ciljev festivala. V sodelovanju s Turizmom Ljubljana bo organizator letos profesorjem, strokovnim sodelavcem, dijakom in študentom gostinskih ter turističnih šol iz vse Slovenije namenil 300 brezplačnih vstopnic, sto več kot lani.

Ljubljana Coffee Festival tako povezuje obiskovalce, stroko in prihodnje generacije ter Ljubljano vse bolj umešča na zemljevid sodobne kavne kulture.

Za obiskovalce pa je razlog lahko precej preprost: priti na dobro kavo, odkriti nekaj novega, pogledati najboljše bariste in za nekaj ur vstopiti v svet, ki ga sicer poznamo predvsem iz jutranje skodelice.

KUPI VSTOPNICO

Ljubljana Coffee Festival 2026

26. in 27. september 2026 | 10.00–18.00

Center Rog, Trubarjeva cesta 72, Ljubljana

Program in vstopnice: ljubljanacoffeefestival.si


Naročnik oglasne vsebine je Ljubljana Coffee Festival 2026.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Ljubljana Coffee Festival 2026 center rog ljubljana

Notino v Aleji odprl svojo prvo trgovino v Sloveniji

Sončnice, vlak in ljudje: zgodba o povezovanju in trajnosti

24ur.com Pester program Festivala Ljubljana: Poletno noč bodo posvetili Janezu Bončini - Benču
24ur.com Slovenia Coffee Expo: Praznovanje kulture kave v Ljubljani
24ur.com V Ljubljani se odpirajo vrata novih dogodkov s področja specialne kave!
Zadovoljna.si Tako so bile videti Ljubljančanke na dan slovite predstave
24ur.com Uvod v 73. Ljubljana Festival z glasbeno-umetniškim popotovanjem
24ur.com 72. Ljubljana Festival znova navdušil z vrhunskimi kulturnimi dogodki
24ur.com Ljubljana v objemu zimskih glasbenih trenutkov
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
bibaleze
Portal
Hčerko Rose ji je rodila nadomestna mati
Otrok ima vročino, nato pa se pojavijo pikice na rokah in v ustih: to je lahko zelo nalezljiva bolezen
Otrok ima vročino, nato pa se pojavijo pikice na rokah in v ustih: to je lahko zelo nalezljiva bolezen
Cindy Crawford izgubila edinega sina
Cindy Crawford izgubila edinega sina
Hayden Christensen se je pojavil z 11-letno hčerko: prvič na rdeči preprogi
Hayden Christensen se je pojavil z 11-letno hčerko: prvič na rdeči preprogi
zadovoljna
Portal
Vsi govorijo o vroči usnjeni opravi, v kateri navdušuje pri 48 letih
Pri 71 letih ga povezujejo s 40-letnico
Pri 71 letih ga povezujejo s 40-letnico
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
To napako dela večina žensk, ki želi shujšati
To napako dela večina žensk, ki želi shujšati
vizita
Portal
Kako magnezij vpliva na delovanje črevesja
Po 50. letu postane ta številka na izvidu pomembnejša, kot si marsikdo misli
Po 50. letu postane ta številka na izvidu pomembnejša, kot si marsikdo misli
Demenca ni normalen del staranja: kako jo prepoznati in kakšno pomoč potrebuje človek, ki z njo živi
Demenca ni normalen del staranja: kako jo prepoznati in kakšno pomoč potrebuje človek, ki z njo živi
Mit o 10.000 korakih je ovržen! Kaj po mnenju znanosti deluje bolje za zdravje?
Mit o 10.000 korakih je ovržen! Kaj po mnenju znanosti deluje bolje za zdravje?
cekin
Portal
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Večina Slovencev pri nakupih dela isto napako. Tudi vi?
Večina Slovencev pri nakupih dela isto napako. Tudi vi?
Star je 91 let in še vedno dela. Njegov razlog je ganil milijone
Star je 91 let in še vedno dela. Njegov razlog je ganil milijone
Zmagovalec prejme več kot 12.000 evrov. Le dobro mora spati ...
Zmagovalec prejme več kot 12.000 evrov. Le dobro mora spati ...
moskisvet
Portal
Diana ni ljubila Dodija? Brat razkril pravi razlog
Hitra hrana brez posledic? Odgovor ni tako preprost
Hitra hrana brez posledic? Odgovor ni tako preprost
Spet usodna 27: smrt zvezdnika obudila srhljiv mit
Spet usodna 27: smrt zvezdnika obudila srhljiv mit
S svojim izumom je spremenil svet, nato pa skrivnostno izginil
S svojim izumom je spremenil svet, nato pa skrivnostno izginil
dominvrt
Portal
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Eno samo jabolko vam lahko uniči celoten zaboj. Poznate ta trik?
Eno samo jabolko vam lahko uniči celoten zaboj. Poznate ta trik?
Leta boste pobirali sladke oranžne sadeže
Leta boste pobirali sladke oranžne sadeže
okusno
Portal
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Ni vam treba v trgovino: iz teh osnovnih sestavin lahko pripravite nešteto kosil
Ni vam treba v trgovino: iz teh osnovnih sestavin lahko pripravite nešteto kosil
Marmelada iz grozdja
Marmelada iz grozdja
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Sablja
Sablja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961