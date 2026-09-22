Ljubljana Coffee Festival prihaja v Center Rog: več kot 60 razstavljavcev, premiera filma in svetovna imena kave

Kava je za večino jutranji ritual. A za dobro skodelico se skriva precej več - od porekla in načina obdelave kavnega zrna do praženja, priprave in znanja ljudi, ki jo ustvarjajo. Prav v ta svet bo mogoče pokukati na letošnjem Ljubljana Coffee Festivalu, ki se ob največji izvedbi doslej seli v Center Rog. Več kot 60 razstavljavcev bo predstavilo domačo in mednarodno specialty coffee sceno, obiskovalci pa bodo lahko kavo ne le pili, temveč jo tudi okušali, primerjali in spoznavali.

Od redkih kav do vodenih degustacij

Osrednji prostor festivala bo Roaster Village, kjer se bodo predstavile vodilne domače in tuje specialty pražarne. Na voljo bodo različna porekla, načini obdelave ter tudi redke in tekmovalne kave. V Sensory Cupping Roomu bodo obiskovalci na vodenih degustacijah raziskovali razlike med posameznimi kavami, v The Labu pa bodo mednarodni strokovnjaki, znanstveniki in pridelovalci govorili o pripravi kave, senzoričnem zaznavanju, fermentaciji, obdelavi in ustvarjanju okusa. Med gosti bodo tudi Nestor Lasso, Klaus Thomsen iz Coffee Collective in dr. Samo Smrke. OGLEJ SI PROGRAM

Mojca Mavec in zgodba iz Kolumbije

Eden osrednjih dogodkov bo premiera dokumentarnega filma Colombia, The Origin of Excellence, ki je nastal v sodelovanju med Mojco Mavec in ekipo Stow Coffee. Film gledalca popelje v Kolumbijo in med ljudi, ki ustvarjajo nekatere najbolj cenjene kave na svetu. Ekipa je obiskala 12 priznanih in nagrajenih kavnih posestev, kjer spoznava tradicijo, sodobne metode obdelave in nenehno iskanje kakovosti. Pred premiero bo Mojca Mavec predstavila tudi nastanek filma. Zgodba tako ni le zgodba o kavi, ampak predvsem o ljudeh, njihovem delu in kraju, iz katerega kava prihaja.

Ko kava postane tekmovanje

Na festivalu bo mogoče spremljati tudi Barista Battle in Latte Art Throwdown, kjer bodo baristi pokazali znanje, natančnost in ustvarjalnost. Program bodo dopolnili True Artisan Café, Mixology in Industry Zone, kjer se bodo predstavili proizvajalci profesionalne opreme in tehnoloških rešitev. Pomemben del programa bo tudi LCF Panel Forum: The Evolution of Specialty Coffee in Slovenia, Croatia and Serbia. Na enem odru se bodo zbrali Tine Čokl, Peter Ševič, Matija Hrkać in Nenad Stojanović, pogovor pa bo moderirala Mojca Mavec. Govorili bodo o začetkih specialty kave v regiji, razvoju pražarn in kavarn ter prihodnosti kavne kulture.

Letos prvič tudi čaj, kakav in čokolada

Novost letošnjega festivala je Tea & Chocolate Village, ki bo obiskovalcem približal kakovostne čaje, sledljivi kakav in vrhunsko čokolado. Obiskovalci se bodo lahko udeležili tudi praktičnih delavnic priprave espressa in filter kave – zato festival ni namenjen le profesionalcem, temveč tudi vsem, ki želijo doma pripraviti boljšo skodelico.

Festival tudi za prihodnje generacije

Izobraževanje ostaja eden pomembnih ciljev festivala. V sodelovanju s Turizmom Ljubljana bo organizator letos profesorjem, strokovnim sodelavcem, dijakom in študentom gostinskih ter turističnih šol iz vse Slovenije namenil 300 brezplačnih vstopnic, sto več kot lani. Ljubljana Coffee Festival tako povezuje obiskovalce, stroko in prihodnje generacije ter Ljubljano vse bolj umešča na zemljevid sodobne kavne kulture. Za obiskovalce pa je razlog lahko precej preprost: priti na dobro kavo, odkriti nekaj novega, pogledati najboljše bariste in za nekaj ur vstopiti v svet, ki ga sicer poznamo predvsem iz jutranje skodelice. KUPI VSTOPNICO

Ljubljana Coffee Festival 2026

26. in 27. september 2026 | 10.00–18.00

Center Rog, Trubarjeva cesta 72, Ljubljana