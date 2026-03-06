Ljubljana dobiva nov simbol: spomenik osamosvojitve

Junija leta 1991 so se proti nebu obračale glave, ko se je v zrak prvič dvignil simbol slovenstva. "Spomnimo se tistih vročih junijskih dni leta 1991, ko smo se množično, složno in enotno poklonili slovenski zastavi," se spominja obrambni minister Borut Sajovic.

Da je osamosvojitev nekaj posebnega za državo in da si zasluži tudi spomenik, menijo tudi mnogi mimoidoči. "Da se večkrat spomnimo na to, da ni samoumevno, da smo samostojni, sploh v tem nemirnem času," je dejal eden izmed njih. "Vseeno se mi zdi, da moramo biti ponosni na to, da imamo svojo državo," je pripomnila druga.

Spomenik naj bo izraz zgodovine kot tudi vizije za prihodnost, je bilo vodilo natečaja, so povedali na ministrstvu za obrambo.

"Komisija je imela težko nalogo, načrtovalci pa še bolj, kajti prostora je tam izjemno malo," je pojasnil Sajovic.