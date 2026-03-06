Naslovnica
Slovenija

Ljubljana dobiva nov simbol: spomenik osamosvojitve

Ljubljana, 06. 03. 2026 20.09 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
Leja Hrovat
Trg republike

Trg republike v Ljubljani bo dobil novo podobo. V bližini državnega zbora, kjer je leta 1991 prvič zaplapolala slovenska zastava, bo spomenik osamosvojitve. Ministrstvo za obrambo je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor na javnem natečaju izbralo izvirno rešitev: svetlobne elemente med tlakovci, ki simbolično sledijo gibanju ljudi in množic, ki so se zbirale na tem trgu. Spomenik naj bi na ta način povezal preteklost, sedanjost in prihodnost.

Junija leta 1991 so se proti nebu obračale glave, ko se je v zrak prvič dvignil simbol slovenstva. "Spomnimo se tistih vročih junijskih dni leta 1991, ko smo se množično, složno in enotno poklonili slovenski zastavi," se spominja obrambni minister Borut Sajovic.

Da je osamosvojitev nekaj posebnega za državo in da si zasluži tudi spomenik, menijo tudi mnogi mimoidoči. "Da se večkrat spomnimo na to, da ni samoumevno, da smo samostojni, sploh v tem nemirnem času," je dejal eden izmed njih. "Vseeno se mi zdi, da moramo biti ponosni na to, da imamo svojo državo," je pripomnila druga.

Spomenik naj bo izraz zgodovine kot tudi vizije za prihodnost, je bilo vodilo natečaja, so povedali na ministrstvu za obrambo.

"Komisija je imela težko nalogo, načrtovalci pa še bolj, kajti prostora je tam izjemno malo," je pojasnil Sajovic.

Trg republike
Trg republike
FOTO: Shutterstock

Težave pri iskanju rešitve je namreč povzročala majhnost in kulturna zaščitenost Trga republike, ki onemogoča velike posege vanj, zato spomenik revolucije ostaja. Zmagovalna rešitev zato ni velika skulptura, ampak subtilni elementi v prostoru.

"V tem prostoru postaviti spomenik v klasičnem smislu pomeni samo to, da se postavi protiutež staremu spomeniku, ki ima danes ime spomenik revoluciji," je poudaril Božidar Jezernik, namestnik predsednice ocenjevalne komisije, etnolog in antropolog.

Ob robu trga bi tako stal drog s slovensko zastavo, tla pa bi bila prepredena s talnimi lučmi, ki bi še posebej v temi zasijale in predstavljale gibanje ljudi.

"Tako je, kot je komisija ocenila, predlagatelj uspešno povezal preteklost s sedanjostjo in prihodnostjo. /../ Treba se je zavedati, od kod prihajamo. Če hočemo vedeti, kje smo in kam gremo," je dodal Jezernik.

Rešitev mora potrditi še vlada, ki je sicer za ta projekt rezervirala dva milijona evrov. "V 35-letni zgodovini bo to, kadar bo izveden, prvi spomenik in edini državni spomenik naši samostojnosti," je pojasnil Sajovic.

Na natečaj so sicer prejeli 36 idej. Za izbrano rešitev so podelili nagrado 15.000 evrov.

Victorinox
06. 03. 2026 21.02
Muzej je bilo pa treba ukiniti. Kdo se norčuje iz Slovenije in Slovencev?
bibaleze
